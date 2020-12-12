Süper Lig: Kayserispor: 0 Trabzonspor: 0 (Maç Sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: Kayserispor: 0 Trabzonspor: 0 (Maç Sonucu)

12.12.2020 17:59
Süper Lig: Kayserispor: 0 Trabzonspor: 0 (Maç Sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Kayserispor, Trabzonspor'u konuk etti.

Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Kayserispor, Trabzonspor'u konuk etti. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Attamah'ın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

65. dakikada sağ kanattan ceza sahasına sokulan Lennon, topu müsait durumdaki Fernandes'e çıkardı. Fernandes'in sert şutunda kaleci Uğurcan topu güçlükle kornere tokatladı.

71. dakikada sağ kanatta topla buluşan Lennon, ceza sahası içerisindeki Henrique'yi topla buluşturdu. Henrique'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

84. dakikada savunmanın arkasına sarkan Muğdat'ın pasıyla topla buluşan Hasan Hüseyin'in sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın kucağında kaldı.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Burak Şeker xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Bilal Gölen xx

Hes Kablo Kayserispor: Doğan xx, Lopes xx, Sapunaru xx, Kolovetsios xx, Behich x, Fernandes x (Hasan Hüseyin dk. 68 xx), Attamah xx, Lennon xx, Kvrzic x, Henrique xx (Alibec dk. 88 ?), İlhan Parlak x (Muğdat dk. 68 x)

Yedekler: Abdulkadir, Oğuzhan, Barış, Manzala, Emre Demir, İlhan Depe, Ackah

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Trabzonspor: Uğurcan xx, Pereira x (Serkan dk. 46 xx), Le xx, Hugo xx, Marlon x, Abdulkadir Parmak x, Baker x, Diabate x (Afobe dk. 46 xx), Abdulkadir Ömür x, Bilal x (Yusuf dk. 68 x), Ekuban xx

Yedekler: Erce, Hüseyin, Hosseini, Kamil Ahmet, Safa, Flavio, Ahmet

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Sarı kartlar: Pereira, Bila, Abdulkadir Parmakl (Trabzonspor) - KAYSERİ

Süper Lig: Kayserispor: 0 Trabzonspor: 0 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 0 Trabzonspor: 0 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 0 Trabzonspor: 0 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 0 Trabzonspor: 0 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 0 Trabzonspor: 0 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 0 Trabzonspor: 0 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 0 Trabzonspor: 0 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 0 Trabzonspor: 0 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 0 Trabzonspor: 0 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 0 Trabzonspor: 0 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 0 Trabzonspor: 0 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 0 Trabzonspor: 0 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 0 Trabzonspor: 0 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 0 Trabzonspor: 0 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 0 Trabzonspor: 0 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 0 Trabzonspor: 0 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 0 Trabzonspor: 0 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 0 Trabzonspor: 0 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 0 Trabzonspor: 0 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 0 Trabzonspor: 0 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 0 Trabzonspor: 0 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 0 Trabzonspor: 0 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 0 Trabzonspor: 0 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 0 Trabzonspor: 0 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 0 Trabzonspor: 0 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 0 Trabzonspor: 0 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 0 Trabzonspor: 0 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 0 Trabzonspor: 0 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 0 Trabzonspor: 0 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 0 Trabzonspor: 0 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 0 Trabzonspor: 0 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 0 Trabzonspor: 0 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 0 Trabzonspor: 0 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 0 Trabzonspor: 0 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 0 Trabzonspor: 0 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 0 Trabzonspor: 0 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 0 Trabzonspor: 0 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 0 Trabzonspor: 0 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 0 Trabzonspor: 0 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 0 Trabzonspor: 0 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 0 Trabzonspor: 0 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 0 Trabzonspor: 0 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 0 Trabzonspor: 0 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 0 Trabzonspor: 0 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 0 Trabzonspor: 0 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 0 Trabzonspor: 0 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 0 Trabzonspor: 0 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 0 Trabzonspor: 0 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 0 Trabzonspor: 0 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 0 Trabzonspor: 0 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 0 Trabzonspor: 0 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 0 Trabzonspor: 0 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 0 Trabzonspor: 0 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 0 Trabzonspor: 0 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 0 Trabzonspor: 0 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 0 Trabzonspor: 0 (Maç Sonucu)

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Kayserispor: 0 Trabzonspor: 0 (Maç Sonucu) - Son Dakika Spor


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