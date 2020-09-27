Süper Lig: Konyaspor: 1 Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Süper Lig 3. hafta maçında Konyaspor evinde Beşiktaş ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
29. dakikada Ömer Ali'nin kullandığı köşe vuruşunda kale önünde yükselen Shengelia, kafa vuruşu ile topu ağlara dönderdi. 1-0
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Alpaslan Dedeş xx, Mustafa Savranlar xx
Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx, Uğur xx, Abdülkerim xx, Guilherme xx, Jevtovic xx, Amir xx, Shengelia xxx, Milosevic xx, Ömer Ali xxx, Cikalleshi xx
Yedekler: Mücahit, Adil, Oğuz Kaan, Miya, Savaş, Kravets, Musa, Eduok, Şener, Erdon
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Beşiktaş: Ersin xx, Necip xx, Vida xx, Welinton xx, N'Sakala xx, Mensah xx, Dorukhan xx, Atakan xx, Ljajic xx, Boyd xx, Güven xx
Yedekler: Utku, Montero, Oğuzhan, Erdoğan, Aboubakar, Larin, Hasic, Rıdvan, Kayra, Gökhan
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Gol: Shengelia (dk. 29) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Jevtovic, Cikalleshi (Konyaspor), Necip (Beşiktaş) - KONYA
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 17:21 - Kaynak: İHA
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