Son Dakika Haberleri: Şüphelilerin Üzerinden 2 Adet Silah Çıktı

Şüphelilerin Üzerinden 2 Adet Silah Çıktı

2 saat önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu iki şüphelinin üzerinde 2 adet silah ele geçirildi.

Şüphelilerin Üzerinden 2 Adet Silah Çıktı, System.String[]
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu iki şüphelinin üzerinde 2 adet silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği KOM Grup ekiplerinin suçu önlemeye ve suçluları yakalamaya yönelik olarak Türkmen Mahallesi sokak aralarında gerçekleştirdikleri kontrollerde şüpheli hareketler sergileyen F.T.(26) ve L.Ö. (28) isimli iki şahıs yakalandı.

Şahısların yapılan üst aramasında 2 adet ve silahlara ait 5 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli şahıslar gözaltına alınarak, haklarında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:17 Kaynak: İHA

Polis, Aydın, Kuşadası, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ablasının Boğazını Kesip Evi Ateşe Veren Cani Kardeş, Yakayı Ele Verdi Apartman Bahçesinde Cesedi Bulunan Kadının, Kanser Olduğunu Öğrenince İntihar Ettiği Ortaya Çıktı

Köpeğe Tekme Atmaya Çalışan Adam, Düşerek Kafasını Park Halindeki Arabaya Çarptı Fırtına Ağaçları Kökünden Söktü, Mezarlar Yerlerinden Oynadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 16:24:14. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şüphelilerin Üzerinden 2 Adet Silah Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]