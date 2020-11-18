Sürdürülebilir balıkçılık için verilen ağır cezalar, yasa dışı avcılığın önüne geçebilir - Son Dakika

Sürdürülebilir balıkçılık için verilen ağır cezalar, yasa dışı avcılığın önüne geçebilir

18.11.2020 11:17
Sürdürülebilir balıkçılık için verilen ağır cezalar, yasa dışı avcılığın önüne geçebilir, System.String[]

Düzce Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr.

Düzce Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Yağlıoğlu, Türkiye'de denizlerdeki bilinçsiz avcılığın önüne geçilmesi ve balık popülasyonunun korunması amacıyla uygulanan ağır cezaların sürdürülebilir balıkçılık açısından olumlu sonuç vereceğini belirtti.

Doç. Dr. Deniz Yağlıoğlu, AA muhabirine, cezaların ve yasadışı avcılıkla ilgili yapılan takiplerin sürdürülebilir balıkçılık adına olumlu uygulamalar olduğunu söyledi.

Kanunların uygulanmasında gösterilen kararlı duruşun takdir edilmesi, desteklenmesi ve cesaretlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Yağlıoğlu, "Başarılı balıkçılık yönetimi için koyulan yasaklar ve kesilen cezalar kesinlikle olumlu sonuçlar doğurur. Bir yasak varsa bir sorun vardır ki o yüzden bu yasaklar konulmuştur. Uygulama aşamasında da sıkıntı görmüyorum, daha ciddi denetimler yapılmalı, daha ağır yasaklar konulmalı." şeklinde konuştu.

Görüştükleri balıkçıların ağır cezalar nedeniyle eskisi kadar yasa dışı avcılığın yapılmadığını söylediklerini aktaran Yağlıoğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle bölgemizde Sahil Güvenlik Komutanlığınca yeni noktalar oluşturulmuş, hızlı şekilde yasa dışı avcılığa müdahale edilebiliyor. Vatandaşlar da yasa dışı avcılık yapan balıkçıları çekinmeden Sahil Güvenlik Komutanlığına ihbar edebiliyorlar. Cezaların muhakkak uygulanmaya devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu cezalar ne kadar iyi uygulanırsa hem bizim hem çocuğumuzun geleceği için o kadar iyi olur. Ağır cezalar neticesinde balıkçıların yasadışı avlanmakta tedirgin olduklarını ve bu konuda daha dikkatli davrandıklarını görebiliyorum. Dediğim gibi konuştuğumuz, zaman geçirdiğimiz balıkçı arkadaşlardan aldığım bilgiler bu şekilde olumlu."

Doç. Dr. Yağlıoğlu, herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi durumunda denizlerin herkese yeteceğini sözlerine ekledi.

"Cezaların artması balıkçılara caydırıcılık sağladı"

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş ise cezaların caydırıcı olmasından dolayı bilinçli avcılıkta artış görüldüğünü söyledi.

Cezaların artmasının balıkçıların bilinçli avcılık yapmasını sağladığını vurgulayan Karakaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Balıkçı ruhsatlarının ayrıştırılması önemli. Ruhsatları ayrıştırmak gerekiyordu ki ayrıştırılmış durumda. Şu an küçük balıkçı, orta büyük balıkçı ve büyük balıkçı diye bazı avcılıklarda güzel uygulamalar yapıldı. Örnek vermek gerekirse denizde sadece trol avcılığı yapılacaksa o işi yapabiliyorsun. Bu uygulama iyi oldu. İzin verilenin haricinde başka balık türü tutamıyorsun ve farklı balık türü tutulmaya çalışılırsa çok ağır cezaları var. Ayrıca kıyı avcılığında cezaların artması iyi oldu. Dediğimiz gibi cezaların artması balıkçılara caydırıcılık sağladı."

Düzce Üniversitesi, Balıkçılık, araştırma, Balık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sürdürülebilir balıkçılık için verilen ağır cezalar, yasa dışı avcılığın önüne geçebilir - Son Dakika


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