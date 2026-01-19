Duran: Suriye Anlaşması Terörsüz Bölge İçin Önemli - Son Dakika
Duran: Suriye Anlaşması Terörsüz Bölge İçin Önemli

19.01.2026 00:24
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye'de açıklanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği "terörsüz bölge" süreci açısından önemli bir aşama olduğunu belirterek, "Anlaşma koşullarının yerine getirilmesini yakından...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye'de açıklanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği "terörsüz bölge" süreci açısından önemli bir aşama olduğunu belirterek, "Anlaşma koşullarının yerine getirilmesini yakından takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından, Suriye'de açıklanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'na ilişkin açıklamada bulundu.

"Suriye'de bugün açıklanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği 'terörsüz bölge' süreci açısından önemli bir aşamadır. Anlaşma koşullarının yerine getirilmesini yakından takip edeceğiz." değerlendirmesini yapan Duran, bugün yaşananların bir tesadüf olmadığını, aksine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllardır vurguladığı ilkelerin ve uyarıların bir iz düşümü olduğunu bildirdi.

İletişim Başkanı Duran, şunları kaydetti:

"Suriye'de kalıcı istikrarın yolu, tüm etnik ve mezhebi unsurların eşit yurttaşlık temelinde haklarının güvence altına alınmasından geçmektedir. Toprak bütünlüğünü koruyan ve terör örgütlerinden arındırılmış bir Suriye, bölgesel barışın anahtarıdır. Bu açıdan Suriye yönetiminin attığı adımlar ve gösterdiği çabalar önemlidir.

Türkiye, sahada güçlü, masada etkili bir aktördür. Terör örgütlerine karşı yürütülen kararlı mücadeleyle sınırlarımızda terörsüz bir bölge inşa edilirken, diplomasiyle de Suriye halkının geleceğini belirleyecek süreçler desteklenmektedir. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği Türkiye için vazgeçilmezdir. Türkiye, komşusunun güvenliğini kendi güvenliğinden ayrı görmeyen barışı ilke, istikrarı hedef edinen bir devlettir."

Kaynak: AA

