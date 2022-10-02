Fırat Kalkanı bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Fırat Kalkanı bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

02.10.2022 15:02
Fırat Kalkanı bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine ateş açan ve bir kahraman polisimizi şehit eden PKK/YPG'li teröristlere derhal karşılık verilerek 7 terörist etkisiz hale getirildi. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve Emniyet Teşkilatına başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

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Son dakika haberi | MSB: 7 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika haberi | MSB: 7 terörist etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye, Fırat, YPG, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fırat Kalkanı bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fırat Kalkanı bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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