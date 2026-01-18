Suriye Ordusu Halep'te İlerliyor - Son Dakika
Suriye Ordusu Halep'te İlerliyor

18.01.2026 00:21
Suriye Enerji Bakanı, ordunun Halep'teki stratejik bölgeleri ele geçirdiğini açıkladı.

Suriye Enerji Bakanı Muhammed el-Beşir, ordunun Halep vilayetinin doğusundaki Deyr Hafir ve Meskene bölgelerinde ilerleyişinin, devletin stratejik tesislerin kontrolünü ele geçirmesini sağladığını bildirdi.

Beşir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki resmi hesabından yaptığı açıklamada, Suriye ordusunun Fırat'ın batısındaki ilerleyişi ve bazı hayati bölgelerin geri alınmasının, devletin bir dizi stratejik tesisin kontrolünü üstlenmesine imkan verdiğini belirtti.

Bakan Beşir, ilgili kurumların petrol sahaları ve su pompa istasyonları başta olmak üzere hayati tesislerin işletilmesi ve hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması için sahada çalışmalara başladığını kaydetti.

Öte yandan, Suriye Petrol Şirketi, Rasafa ve Safyan petrol sahalarının ordu birliklerinden devralındığını ve onaylı planlar çerçevesinde yeniden faaliyete geçirilmesi için çalışmaların başlatıldığını duyurdu.

Enerji Bakanlığı da Meskene ve Deyr Hafir'in terör örgütü YPG/SDG'den geri alınmasının ardından Halep kırsalındaki ana su pompalama istasyonlarının, özellikle el-Babiri su istasyonunun yeniden organize edilerek faaliyete geçirildiğini açıkladı.

Açıklamada, Babiri istasyonunun saniyede yaklaşık 90 metreküp kapasiteyle Halep kenti ve çevresindeki yaklaşık 6 milyon kişiye içme suyu sağladığı, ayrıca 72 bin hektarlık tarım arazisini suladığı belirtildi.

Suriye devlet televizyonu el-İhbariyye ise Halep Su Kaynakları Müdürü'nün pompalama istasyonlarında saha incelemeleri yaptığını ve operasyonel istikrarın sağlanması için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Suriye Ordusu, Suriye resmi haber ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada, Halep'in doğusundaki Deyr Hafir ve Meskene'nin yanı sıra Rakka vilayetindeki bazı yerleşimlerde tam askeri kontrolün sağlandığını duyurmuştu.

Terör örgütü YPG/SDG, Suriye ordusunun Deyr Hafir'deki mevzileri hedef almaya başlamasının ardından, güçlerini Fırat'ın batısından doğusuna çekeceğini açıklamıştı.

Suriye hükümeti, Beşşar Esed liderliğindeki Baas rejiminin 8 Aralık 2024'te devrilmesinin ardından ülkede güvenlik ve kamu hizmetlerini yeniden tesis etmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Suriye, Enerji, Güncel

