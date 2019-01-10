Suriye Sınırına Askeri İş Makineleri Sevkiyatı
42 dakika önce
Suriye sınırına askeri iş makineleri sevkiyatıŞANLIURFA - Şanlıurfa'dan Suriye sınırına askeri iş makineleri sevkiyatı yapıldı.
Suriye
sınırına askeri iş makineleri sevkiyatı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa
'dan Suriye sınırına askeri iş makineleri sevkiyatı yapıldı.
Şanlıurfa'nın Haliliye
ilçesinde bulunan 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan çıkış yapan askeri iş makineleri, Mardin
istikametine doğru ilerledi. Askeri iş makinelerinin, Suruç
ve Nusaybin
sınırındaki birliklerin çalışmalarında kullanılacağı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:55 Kaynak: İHA
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