Suriye sınırına askeri sevkiyat - Son Dakika

Suriye sınırına askeri sevkiyat
KARS Sarıkamış 9'uncu Komando Tugay'ına bağlı komandolar ile askeri araç ve malzemelerin bulunduğu tren Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
KARS Sarıkamış 9'uncu Komando Tugay'ına bağlı komandolar ile askeri araç ve malzemelerin bulunduğu tren Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
Sarıkamış 9'uncu Komando Tugay'ına bağlı komandolar, askeri araç, top ve askeri malzemeler ile yola çıkan 16 vagondan oluşan tren, İslahiye Garı'na ulaştı. Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar ve komandolar, buradan güvenlik önlemleri eşliğinde kara yoluyla Hatay'ın Reyhanlı ilçesine hareket etti.
Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 19:07 Kaynak: DHA
Son Dakika 01:17 YSK'de soruların fotoğrafını çeken ve sosyal medyada paylaşan kişi gözaltına alındı 22:07 Son Dakika: ÖSYM, YKS'de sorulan 4 soruyu sosyal medyaya sızdıran kişi hakkında soruşturma başlattı 21:32 Üniversite sınavına hazırlandığı söyleyen Merve Boluğur, YKS sırasında fotoğraf paylaştı 21:17 Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı 18:03 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı 16:51 1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti 16:49 Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı 16:39 İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu 16:03 Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi 15:46 Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu 12:53 Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı 12:13 İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi 11:59 ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı 11:20 Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu 09:30 Fıkra gibi mahalle! Ordu'nun Yazlık Mahallesi'nde herkesin soyadı Sarı