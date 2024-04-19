Irak ve Suriye\'de faaliyet yürüten 5 DEAŞ\'lı Kayseri\'de yakalandı

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Irak ve Suriye'de faaliyet yürüten 5 DEAŞ'lı yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından terör örgütü üyesi şahıslara yönelik yapılan operasyonda; Irak ve Suriye'de faaliyet yürüten 5 DEAŞ üyesi şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma yaptı. 16 ekip ve 36 personel ile Suriye ve Irak'ta çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 5 şahıs yakalandı.

Yakalanan 5 şahsın işlemleri sürüyor.