Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz - Son Dakika
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Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz

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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık, teröre ve teröristlere geçit vermeyeceklerini vurguladı.

17.04.2024 11:13
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/ YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" açıklamasını yaptı.

"TERÖRİSTE HİÇBİR YERDE GEÇİT YOK"

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi.

Suriye\'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz - Son Dakika

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