Depremzede, ücretsiz takılan protezle tekrar hayata tutundu - Son Dakika
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Depremzede, ücretsiz takılan protezle tekrar hayata tutundu

Depremzede, ücretsiz takılan protezle tekrar hayata tutundu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde eşini, kızını, bacağını ve her şeyini kaybeden depremzede, ücretsiz takılan protezle tekrar hayata tutundu. Suriye iç savaşında her şeyini kaybettikten sonra Türkiye'ye gelen Yahya Alsuhni, İstanbul'da İrade Adımları Derneği'ne başvurarak ücretsiz protez taktırdı. Protezi sayesinde tekrar yürüyebilen Alsuhni, umutlarını canlandırarak mobilya dükkanı açmayı planlıyor.

21.04.2024 09:25
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Asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli depremlerde eşini, kızını, bacağını ve her şeyini kaybeden depremzede, ücretsiz takılan protezle tekrar hayata tutundu. Yahya Alsuhni'nin yüzü ücretsiz takılan protezle güldü.

Suriye iç savaşında her şeyini kaybettikten sonda 2015 yılında Halep'ten Türkiye'ye gelerek, Hatay merkez Antakya ilçesinde ikamet eden 52 yaşındaki Yahya Alsuhni, umutlarını canlandırmak için açtığı mobilya dükkanını çocuklarıyla işleterek, hayatını geri kazanmaya başladı.

Dram üstüne dram yaşadı

Asrın felaketi 6 Şubat depreminde kızını, eşini, bacağını ve tüm mal varlıklarını kaybeden Yahya Alsuhni, önce Halep'te daha sonra da Hatay'da dram üstüne dram yaşadı. Yaşadığı felaketlerin ve hastanelerdeki uzun süren tedavilerinin ardından hayatını geri kazanmak, tekrar yürüyebilmek için İstanbul'a gelen Alsuhni, İrade Adımları Derneği'ne başvurarak ücretsiz protez taktırdı.

"Depremde eşimi, kızımı ve bacağımı kaybettim"

Yaşadıklarını anlatan Alsuhni, "Savaştan dolayı Suriye'deki evimi ve iş yerimi kaybettim. 2015 yılında Halep'ten Türkiye'ye gelip Antakya'da ikamet ettim. Antakya'da sıfırdan bir hayata başladım. Kendime mobilya dükkanı açtım. İki çocuğum da benimle çalışmaya başladılar. Deprem olduğunda evde 6 kişiydik, bulunduğumuz bina üzerimize yıkıldı. Deprem felaketinde eşimi ve kızımı kaybettim. Bir oğlumun ellerinde ezilme ve yaralanmalar vardı. Benim ise iki bacağımda yaralanmalar vardı. Yaralarım şiddetli ve ağrılıydı. Ayrıca omzumda çıkık var ve hala iyileşmedi. Adana'ya götürüldüm, ondan sonra Ankara'ya sevk edilip, orada ampute oldum" dedi.

"Tekrar mobilya dükkanı açabilirim"

Ampute edildikten sonra engelli olarak evde oturduğunu hatırlatan Yahya Alsuhni, "Protezi taktıktan sonra yürüyebiliyorum ve çok şükür ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum. Dışarı çıkıp yürüyüş yapabiliyorum. Eskiden engelli olarak evde oturuyordum şimdi ise protezi taktıktan sonra eski hayatıma geri döndüm. Üstelik kendi işimi yapabilirim, tekrardan mobilya dükkanı açabilirim. İrade Adımları Derneği'ne çok teşekkür ediyorum. Merkezde bulunan çalışanlar ilgili, güler yüzlü ve iyi niyetli insanlardı. Zorlu tedavi sürecinde büyük destek oldular. Allah onlardan bin kere razı olsun" ifadelerini kullandı.

"Umudunu hiç kaybetmemesi beni çok etkiledi"

Tedaviyle ilgili bilgi veren Fizik Tedavi Teknikeri Beyza Hummadioğlu, "Merkezimize gelen sol diz altı ampute olan Yahya beye, herkese gösterdiğimiz gibi özel ilgiyle fizik tedavi seansları yaptık. Depremde eşini ve iki çocuğunu kaybetmiş. Diğer çocukları için hayata karşı olan umudunu hiç kaybetmemesi beni gerçekten çok etkiledi. Yahya Bey ile birlikte fizik tedavi seanslarında denge, koordinasyon ve kas kuvveti için egzersiz programları hazırladık. Karşılıklı olarak çok çaba gösterdik ve hasta artık eskisinden daha iyi hayatına devam edebiliyor. Hastanın bu umudu ve çabası beni ve iş arkadaşlarımı gerçekten çok etkiledi" diye konuştu.

Ortez ve Protez Teknikeri Samet Yılmazer ise depremzedenin durumuyla ilgili bilgi vererek, şunları söyledi:

"Yahya'nın depremde sağ bacağın diz altından ampute edilmiş ve sağ omzu kırılmış. Sol ayağında ise düşük ayak sendromu var. Ölçüden başlayıp protezin teslimine kadar olan bu serüvende uzuvlardaki fonksiyon bozuklukları, yaşı ve psikolojik durumu en zorlayıcı faktörler oldu. Kendisi için uygun ve güvenilir olan pin (kilitli) sistem protez uygulaması yapıldı. Sol ayağındaki sendrom için ise düşük ayak ortezi uygulandı. Yapılan bu uygulamalar sonucu hastamız hem desteksiz yürüyebildi hem de fonksiyonel bozukluklar ortez ile stabil hale geldiği için daha dengeli adım atabildi." - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Depremzede, ücretsiz takılan protezle tekrar hayata tutundu - Son Dakika

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