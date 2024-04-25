MİT'in sağladığı istihbarat ile Suriye Milli Ordusu 2 DEAŞ'lıyı yakaladı

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MİT'in sağladığı istihbarı destek ile Suriye Milli Ordusu güçleri Barış Pınarı Harekat bölgesinde 2 DEAŞ'lı sözde sorumluyu yakaladı.

Milli İstihbarat Teşkilatı sınır ötesi operasyonlarına devam ediyor. DEAŞ'ın sözde Şam Vilayeti'ne bağlı İktisadi Birim İdari Sorumlusu Abu Bekir El Kureyşi kod Ziyad El Hacci ile Zeyd Bin Harise Taburu unsuru Abu El Bera kod Musa Muhammed El Habib SMO'ya bağlı yerel güvenlik güçleri tarafından yakalandı. - ANKARA