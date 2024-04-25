MİT'in sağladığı istihbarat ile Suriye Milli Ordusu 2 DEAŞ'lıyı yakaladı - Son Dakika
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MİT'in sağladığı istihbarat ile Suriye Milli Ordusu 2 DEAŞ'lıyı yakaladı

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sağladığı istihbarat desteğiyle Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekat bölgesinde DEAŞ'ın sözde sorumlularından 2 kişiyi yakaladı. Yakalanan kişiler arasında DEAŞ'ın İktisadi Birim İdari Sorumlusu ve Zeyd Bin Harise Taburu unsuru bulunuyor.

25.04.2024 17:32
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MİT'in sağladığı istihbarı destek ile Suriye Milli Ordusu güçleri Barış Pınarı Harekat bölgesinde 2 DEAŞ'lı sözde sorumluyu yakaladı.

Milli İstihbarat Teşkilatı sınır ötesi operasyonlarına devam ediyor. DEAŞ'ın sözde Şam Vilayeti'ne bağlı İktisadi Birim İdari Sorumlusu Abu Bekir El Kureyşi kod Ziyad El Hacci ile Zeyd Bin Harise Taburu unsuru Abu El Bera kod Musa Muhammed El Habib SMO'ya bağlı yerel güvenlik güçleri tarafından yakalandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa MİT'in sağladığı istihbarat ile Suriye Milli Ordusu 2 DEAŞ'lıyı yakaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: MİT'in sağladığı istihbarat ile Suriye Milli Ordusu 2 DEAŞ'lıyı yakaladı - Son Dakika
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