Suriye sınırında sokağa çıkma yasağı - Son Dakika

Suriye sınırında sokağa çıkma yasağı
6 saat önce
Şanlıurfa'nın sınır ilçesi olan Akçakale'de vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uyarak evlerinde kalırken, Suriye'ye girişlerin yasaklandığı gümrük kapısının önünde ise uzun araç kuyrukları oluştu.
Şanlıurfa'nın sınır ilçesi olan Akçakale'de vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uyarak evlerinde kalırken, Suriye'ye girişlerin yasaklandığı gümrük kapısının önünde ise uzun araç kuyrukları oluştu.
Şanlıurfa'nın sınır ilçesi Akçakale'de sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte cadde ve sokaklar boş kalırken, Akçakale Gümrük Kapısı'nda da sessizlik hakim. Görevliler dışında kapıdan giriş ve çıkış yapılmıyor. Gümrük kapısında Suriye'ye girişlerin kapatılması nedeniyle kamyonlar uzun kuyruklar oluşturdu. İlçe merkezinde ise polis ekipleri sürekli devriye atarak vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda uyarıyor. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 11:15 Kaynak: İHA
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