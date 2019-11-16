Suruç'ta kayyum Başkan göreve başladı
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde terör örgütü propagandası suçlamasıyla görevden uzaklaştırılan HDP'li Hatice Çevik'in yerine kayyum atanan ilçe kaymakamı göreve başladı.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:06 Kaynak: İHA
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde terör örgütü propagandası suçlamasıyla görevden uzaklaştırılan HDP'li Hatice Çevik'in yerine kayyum atanan ilçe kaymakamı göreve başladı.
"Terör örgütü propagandası yapmak ve üye olmak" suçlarından gözaltına alınan Hatice Çevik'in yerine kayyum olarak ilçe Kaymakamı Kenan Aktaş atandı. Kaymakam Aktaş, Suruç Belediye Baskan Vekili olarak göreve başladı. Aktaş birimleri tek tek gezerek, yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu. - ŞANLIURFA
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