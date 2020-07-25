Suşehri Belediye Başkanı Yüksel, hayvan pazarını inceledi - Son Dakika

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla ilçede kurulan hayvan pazarında incelemede bulundu.

Vatandaşların yoğunluk oluşturduğu alanda besicilerle sohbet eden Yüksel, "Pazarın içerisinde hayvan oteli, hayvan sahiplerinin kalacağı misafirhane, kantin ve idare bölümleri bulunuyor. Bölgenin en modern hayvan pazarı alanı olarak yapıldı. Bazı eksikler var. Onları da kısa sürede tamamlayacağız." dedi.

Kurbanlık satışı yapan esnaf ve vatandaşlar da hayvan pazarının yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.