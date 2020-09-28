Susurluk Şeker Fabrikası 65 yaşında - Son Dakika

Susurluk Şeker Fabrikası 65 yaşında

Susurluk Şeker Fabrikası 65 yaşında Susurluk Şeker Fabrikası, 1 Ekim'de başlayacak 2020-2021 yeni üretim döneminde 390 bin ton pancar işleyerek, 54 bin ton şeker, 18 bin ton melas ve 110 bin ton küspe elde etmeyi hedefliyor.

Susurluk Şeker Fabrikası 65 yaşında

ANKARA - Susurluk Şeker Fabrikası, 1 Ekim'de başlayacak 2020-2021 yeni üretim döneminde 390 bin ton pancar işleyerek, 54 bin ton şeker, 18 bin ton melas ve 110 bin ton küspe elde etmeyi hedefliyor.

1950'li yıllarda uygulamaya konan " Türkiye'nin Şeker Sanayii'nin Genişletilmesi Programı" çerçevesinde 19 Nisan 1954'de Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Başbakan Adnan Menderes'in katılımıyla temeli atılan Susurluk Şeker Fabrikası, 28 Eylül 1955'de Başbakan Adnan Menderes'in katılımıyla hizmete açıldı. Kurulduğu ilk yılda fabrika için 523 köyde 20 bin çiftçi, 100 bin dekar alanda pancar üretimi gerçekleştirdi. Kurulduğu yıl 20 bin çiftçi ailesine sağladığı istihdam ile bulunduğu bölge için çok önemli bir refah ve istihdam kapısı olan Susurluk Şeker Fabrikası, zaman içerisinde üretim kapasitesini artırdı.

2020'de hedef 60 bin tona yaklaştı

1 Ekim'de yeni üretim dönemine 'Merhaba' diyecek fabrika, 2020-2021 üretim döneminde 390 bin ton pancarı işleyerek, 54 bin ton şeker, 18 bin ton melas ve 110 bin ton küspe elde edecek.

1998'de rekor üretim

Susurluk Şeker Fabrikası, 65 yıllık geçmişinde en çok üretimi 1998 yılında gerçekleştirdi. Fabrika, 1998'de 1 milyon 73 bin ton pancarı işleyerek 117 bin 227 ton şeker elde etti.

En verimli yıl 2017

Fabrikada dekar başına en yüksek verimi ise 2017'de elde etti. 2017'de dekar başına 10 bin 819 ton pancar elde edildi. 2017 yılı, fabrika tarihinde en verimli yıl olarak kayıtlara geçti.

Kaybın en az olduğu yıl 2000

2000 yılı, fabrika tarihinde kaybın en az olduğu sene olarak kayıtlara girdi. Fabrika, 2000 yılında teslim aldığı 395 bin 499 ton pancarın yüzde 99,37'sine denk gelen 393 bin ton pancarı işledi. Böylece 2000 yılı, yüzde 0,63 ile kaybın en az olduğu yıl olarak kayıtlardaki yerini aldı.

Açık hava müzesi geçmişi canlı tutuyor

2017 yılında fabrika içerisinde bir müze oluşturuldu. Müzede geçmiş yıllarda fabrikada kullanılan alet ve araçların yanı sıra fabrikanın geçmişine ışık tutan tablo ve evraklar sergileniyor. Ziyaretçilerin ücretsiz gezebildiği müze, fabrikanın 65 yıllık mazisini hafızalarda canlı tutuyor.

Susurluk Şeker Fabrikası 65 yaşında
Susurluk Şeker Fabrikası 65 yaşında
Susurluk Şeker Fabrikası 65 yaşında
Susurluk Şeker Fabrikası 65 yaşında

Menderes, Susurluk, Fabrika, Çiftçi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 13:22 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Susurluk Şeker Fabrikası 65 yaşında - Son Dakika Ekonomi

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