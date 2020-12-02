TABA-AmCham'dan KAGİDER'e ödül

Türk-Amerikan İş Adamları Derneği (TABA-AmCham) Ankara Şube Başkanı Nuray Karalar, 5 Aralık Dünya Gönüllüler ve Sivil Toplum Kuruluşları Günü için, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği'ne (KAGİDER) ödül verdi.

İş insanı Nuray Karalar, KAGİDER'in başkanı Emine Erdem'e ödül ve üstün, hizmet ve başarı beratını takdim etti. Ankara Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (ASTOP), üyesi olan her bir STK kendi adayı, başarılı bulduğu bir derneğe bizzat giderek elden törenle ödül takdim kararı almıştı.