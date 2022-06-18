Taciz ihbarına gittiler, kaçak göçmenleri yakaladılar - Son Dakika
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Taciz ihbarına gittiler, kaçak göçmenleri yakaladılar

18.06.2022 10:46

Taciz ihbarına gittiler, kaçak göçmenleri yakaladılar Okmeydanı'nda bir adresteki taciz ihbarı üzerine harekete geçen Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri içeriye girdiğinde eve saklanmış kaçak göçmenleri yakaladı.

Taciz ihbarına gittiler, kaçak göçmenleri yakaladılar

İSTANBUL - Okmeydanı'nda bir adresteki taciz ihbarı üzerine harekete geçen Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri içeriye girdiğinde eve saklanmış kaçak göçmenleri yakaladı. Kaçak göçmenler sınırdışı işlemleri için göç idaresi merkezine gönderilirken, ev sahibine ise 36 bin 36 TL para cezası kesildi. İlginç anları ise kameralara yansıdı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, Beyoğlu Okmeydanı bölgesindeki bir adres aldıkları taciz olduğu ihbarını değerlendirerek harekete geçti. Belirtilen adrese gelen polis ekipleri, çevrede inceleme yaptıktan sonra eve baskın düzenledi.

Taciz ihbarından kaçan göçmen çıktı

Polis ekipleri taciz olayı için baskın düzenledikleri adreste Afganistan ve Pakistanlı kaçak göçmenlerle karşılaştı. Ev içerisinde arama yapan polis ekipleri, kaçak göçmenleri yakalayarak polis merkezine götürdü. Emniyette işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, sınırdışı işlemleri için göç idaresi merkezine gönderildi.

Ev sahibine ceza, kaçak göçmen ise sınır dışı

Öte yandan kaçak göçmenlerin saklandığı ev sahibine ise, "Geçerli seyahat belgesi, Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamlarından verilmiş yabancı kimlik kartı, ikamet izni veya geçerli yol izin belgesi olmayan yabancı şahıslara mülkiyetindeki gayrimenkulü kiralamak" suçundan toplamda 36 bin 36 TL para cezası kesildi. Öte yandan yaşananlar ise kameralara yansıdı.

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Okmeydanı, Beyoğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Taciz ihbarına gittiler, kaçak göçmenleri yakaladılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Taciz ihbarına gittiler, kaçak göçmenleri yakaladılar - Son Dakika
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