Son Dakika Haberleri: Taekwondoculardan 13 Madalya

Taekwondoculardan 13 Madalya

53 dakika önce

6. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nın üçüncü gününde Türk sporcular 13 madalya kazandı.

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6. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nın üçüncü gününde Türk sporcular 13 madalya kazandı.

Antalya'da 51 ülkeden bin 615 sporcunun mücadele edeceği ve pazar günü sona erecek olan 6. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda üçüncü gün müsabakaları yapıldı. Üçüncü günde genç bayanlar ve büyük erkeklerde 5'er sıklette karşılaşmalar gerçekleştirilirken, genç bayanlar 2'si altın, 5'i gümüş ve 5'i bronz olmak üzere 12, büyük erkekler ise 1 bronz madalya kazandı.

6. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'na, yarın büyük erkeklerde 3 ve büyük bayanlarda 8 sıklette yapılacak müsabakalarla devam edilecek. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:58 Kaynak: İHA

Antalya, Türkiye, Spor
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