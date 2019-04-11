Son Dakika Haberleri: Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

1 saat önce

Salon: Cebeci Spor KompleksiHakemler: Emin Moğulkoç, Mehmet Serdar Ünal, Can Mavisuİstanbul Büyükşehir Belediyespor: Heslip 9, Mehmet Yağmur 21, Ellis 4, Babic 15, Semih Erden 15, Mert Çevik, Mert Gizir 2, Ramazan Tekin 4, Caner Topaloğlu 4, Sabahattin Can Göndür, MinchevBeşiktaş Sompo Japan:...

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi, System.String[]
Salon: Cebeci Spor Kompleksi

Hakemler: Emin Moğulkoç, Mehmet Serdar Ünal, Can Mavisu

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Heslip 9, Mehmet Yağmur 21, Ellis 4, Babic 15, Semih Erden 15, Mert Çevik, Mert Gizir 2, Ramazan Tekin 4, Caner Topaloğlu 4, Sabahattin Can Göndür, Minchev

Beşiktaş Sompo Japan: Kenan Sipahi 8, Erkan Veyseloğlu 9, Gibson 28, Alexander 9, Samet Geyik 10, Burak Can Yıldızlı, Can Maxim Mutaf 2, Dusan Cantekin 6, Enes Berkay Taşkıran 4, Ömer Utku Al 6, Pressey

1. Periyot: 24-19

Devre: 39-41

3. Periyot: 53-57

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 19. hafta erteleme maçında Beşiktaş Sompo Japan, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 82-74 yendi.

Bu sonuçla siyah-beyazlı takım, ligde 13. galibiyetini aldı. Turuncu-lacivertli ekip ise 17. yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmaya iki ekip de pota altından sayılar bularak başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Mehmet Yağmur'un boyalı alandan ve dış atışlardan kaydettiği basketlerle 5. dakikayı 12-9 üstün geçti. Hücumlardan boş dönen Beşiktaş Sompo Japan karşısında farkı açan turuncu-lacivertli ekip, ilk çeyreği 24-19 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte savunmasını sertleştiren Beşiktaş Sompo Japan, Gibson'ın arka arkaya ürettiği sayılarla 16. dakikada öne geçti: 30-32. Çeyreğin kalan bölümü karşılıklı basketlerle geçilirken, siyah-beyazlı ekip, soyunma odasına 41-39 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte üstünlük birçok kez el değiştirdi. Ramazan Tekin ve Babic'le boyalı alandan sayılar üreten İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında Samet Geyik'le pota altından basketler bulan Beşiktaş Sompo Japan, final periyoduna 57-53 üstün girdi.

Son çeyreğe hücumda ve savunmada iyi başlayan Beşiktaş Sompo Japan, 35. dakikada farkı 8 sayıya çıkardı: 62-70. Siyah-beyazlı ekip, Gibson ve Kenan Sipahi'nin dış atışlardan kaydettiği sayılarla skor üstünlüğünü sürdürdü ve sahadan 82-74 galip ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 08:49 Kaynak: AA
Emin Moğulkoç, Ramazan Tekin, Mehmet Yağmur, Spor
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