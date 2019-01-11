Takla Atan Otomobil, Çarptığı Ağacı Devirdi, Sürücü Yaralandı

ANKARA'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak kaldırım üzerindeki ağaca çarptı. Kazada, sürücü C. Ş. (37) yaralanırken, ağaç devrildi.
Kaza, saat 01.45 sıralarında Çankaya
ilçesinde meydana geldi. Söğütözü
Mahallesi'ndeki Dumlupınar
Bulvarı'ndan merkez istikametine seyir halinde olan C.Ş. (37) idaresindeki 06 KB 4338 plakalı otomobil, Muhsin Yazıcıoğlu
Caddesi yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kaldırıma çıkan otomobil, ağaca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ağaç devrilirken, sürücü C.Ş. yaralandı.
Hurda yığınına dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıkan C.Ş.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis
ekipleri, cadde üzerinde güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri de yaralı C.Ş.'ye müdahalede bulundu.
Kaza haberini alan C.Ş.'nin yakınları olay yerine geldi.
Otomobil sürücüsü C.Ş., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ufuk Üniversitesi
Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Görüntü dökümü:
Takla atan araçtan görüntü
Sağlık ekiplerinden görüntü
Devrilen araçtan görüntü
Polis ekiplerinden görüntü
Aile yakınlarından görüntü
Genel detay
Haber-Kamera: Fatih
POYRAZ/ANKARA- DHA
- Ankara