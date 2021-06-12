Taklalar atan otomobil eve çarparak durabildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Taklalar atan otomobil eve çarparak durabildi: 1 ölü, 1 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye İlçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin taklalar atarak yolun kenarında bulunan eve çarparak durabildi. Araç sürücüsü ağır yaralanırken araçta bulunan şahıs kurtarılamadı.

Gaziantep'in İslahiye İlçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin taklalar atarak yolun kenarında bulunan eve çarparak durabildi. Araç sürücüsü ağır yaralanırken araçta bulunan şahıs kurtarılamadı.

Kaza, İslahiye İlçesi Kırıkçalı Mahallesi, İslahiye - Hatay yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Hatay'da Uzman Çavuş olarak görev yapan Kadir Ç.(26)'in kullandığı Wolksvagen marka, 06 CFB 298 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bir çok kez takla attı. Yoldan yaklaşık elli metre geride bulunan eve çarparak durabilen otomobilde yolcu olarak bulunan Süleyman Eraslan kaldırıldığı İslahiye Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ağır yaralı sürücü Kadir Ç. ise 112 ekiplerinin yaralıları uzun uğraşlar sonucu araçtan çıkardıktan sonra olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından önce İslahiye Devlet Hastanesine sonrasında durumunun ağır olması dolayısıyla Gaziantep Merkez'de bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.