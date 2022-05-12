Taksicilerin "müşteri senin, benim" kavgası - Son Dakika
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Taksicilerin "müşteri senin, benim" kavgası

12.05.2022 10:33

İstanbul Beşiktaş'ta yol ortasında iki taksici arasında müşteri nedeniyle kavga çıktı. Taksiciler caddeyi adeta boks ringine çevirdi.

Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde seyir halindeki iki taksici arasında yolda bekleyen müşteri nedeniyle tartışma çıktı. Araçlarından inen taksiciler tartışma büyüyünce tekme tokat kavgaya etti.

VATANDAŞLAR AYIRDI

Akan trafiğin ortasında birbirlerine yumruk atan taksicileri vatandaşlar ayırmaya çalıştı. İki taksici vatandaşların uğraşları sonucu sakinleşti.

ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Polis merkezine götürülen iki taksicinin birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi. İki taksicinin yumruklu kavgası ise cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

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İki taksicinin tekmeli yumruklu müşteri kavgası kamerada İki taksicinin tekmeli yumruklu müşteri kavgası kamerada 12 Mayıs 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı 12 Mayıs 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

Beşiktaş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Taksicilerin 'müşteri senin, benim' kavgası - Son Dakika


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