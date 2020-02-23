Taksim'de izin alınmadan kurulan sergi platformunun sökümüne başlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Taksim'de izin alınmadan kurulan sergi platformunun sökümüne başlandı - Son Dakika

Taksim'de izin alınmadan kurulan sergi platformunun sökümüne başlandı

7 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), Koruma Bölge Kurulundan izin almadan Taksim Meydanı'na kurduğu sergi platformunun sökümüne başlandı.

Taksim'de izin alınmadan kurulan sergi platformunun sökümüne başlandı, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), Koruma Bölge Kurulundan izin almadan Taksim Meydanı'na kurduğu sergi platformunun sökümüne başlandı.


Taksim Meydanı'na İstanbul Büyükşehir Belediyesinin "Kavuşma Durağı" adıyla kurduğu geçici sergi platformunun sökümüne İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 7 Şubat tarihli kararı doğrultusunda başlandı. Taksim Meydanı'ndaki tüm uygulamaların Koruma Bölge Kurulundan izin alınmadan yapıldığı belirtildi. Karar nedeniyle önceki gün kaldırılan "Dijital Gösterim Merkezi" çadırının ardından "Kavuşma Durağı" sergi platformunun kaldırılma işlemlerine de başlandı. Söküm işlemleri sırasında güvenlik gerekçesiyle platformun etrafı demir levhalarla kapatıldı. Platformun ikinci durağının ise Bağcılar Meydanı'nda olacağı öğrenildi. - İSTANBUL

İstanbul, Taksim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 04:21 Kaynak: İHA
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