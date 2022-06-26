Taksim'de Onur Yürüyüşü öncesi polis müdahalesi! Onlarca kişi gözaltında

İstanbul'da, LGBT'lilerin bugün Taksim'deki İstiklal Caddesi'nde yapmayı planladığı Onur Yürüyüşü öncesi Taksim Meydanı'nda ve çevresinde polisler tarafından yoğun güvenlik önlemi alındı. Cihangir'de ve ara sokaklarda gruplar halinde bir araya gelip İstiklal Caddesi'nde çıkmak isteyenlere polis müdahale etti. Müdahaleler sırasında onlarca kişi gözaltına alındı.

VATANDAŞLAR GÖZALTILARI TENCERE VE TAVAYLA PROTESTO ETTİ

Ağa Çırağı Sokağı'ndaki gözaltıları, çevredeki vatandaşlar tencere ve tavalarla ses çıkararak protesto etti. Gözaltılar sürerken yaklaşık 10 kişilik bir grup da alkışlarla tepki gösterdi. Bir polis yetkilisi, gruba dağılmaları yönünde uyarıda bulundu ve dağılmazlarsa müdahale edeceklerini söyledi.

AFP FOTO MUHABİRİ BÜLENT KILIÇ'A GÖZALTI

Polis, gözaltılar sırasında gazetecilere de müdahale ederek görüntü almalarını engelledi. AFP'nin foto muhabiri Bülent Kılıç da gazetecilere müdahale edilmesine tepki gösterdiği sırada gözaltına alındı. Kılıç, geçen yıl da yine Taksim'deki LGBT Onur Yürüyüşü sırasında gözaltına alınmıştı.

YÜRÜYÜŞE KARŞI ÇIKANLARLA LGBT'LİLER KARŞI KARŞIYA GELDİ

Öte yandan İslami Kulüpler Kolektifi ve Müdafaa-i İslam Hareketi, Onur Yürüyüşü öncesinde bugün saat 14: 53'te Taksim Camii'nde toplanma çağrısı yaptı. Yürüyüşe karşı çıkan İslami Kulüpler Kolektifi ve Müdafaa-i İslam Hareketi üyeleriyle LGBT yurttaşlar karşı karşıya geldi. Polis olaya müdahale ederken İslami Kulüpler Kolektifi ve Müdafaa-i İslam Hareketi'nden ki kişinin gözaltına alındığı öne sürüldü.