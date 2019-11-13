Son Dakika Haberleri: Talas'ta üstyapı çalışmaları
Son Dakika Güncel Talas'ta üstyapı çalışmaları - Son Dakika

Talas'ta üstyapı çalışmaları

6 saat önce

Kayseri'nin merkez Talas Belediyesince Örencik, Cebir ve Yazyurdu mahallelerinin kesiştiği kavşaktaki yol çalışmaları tamamlandı.

Talas'ta üstyapı çalışmaları, System.String[]

Kayseri'nin merkez Talas Belediyesince Örencik, Cebir ve Yazyurdu mahallelerinin kesiştiği kavşaktaki yol çalışmaları tamamlandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Örencik, Cebir ve Yazyurdu mahallelerinin kesiştiği kavşakta asfalt serimi tamamlandı.


Üstyapı çalışmalarının yapılmasının ardından 3 mahalle yolunun kesiştiği kavşağa Fen İşleri Müdürlüğü personeli tarafından 15 bin ton dolgu yapılarak 650 bin ton sıcak asfalt serimi yapıldı.

Kayseri, Örencik, Talas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meraklı vatandaşlar, cesedi görmek için demirlere tırmandılar
Jandarma 1 milyon euro değerinde 2 altın heykel ele geçirdi Erdoğan-Trump görüşmesinde "terörle mücadele" dosyası dikkat çekti Türkiye'nin terörle mücadelesinin anlatıldığı etikete Twitter sansür uyguladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 22:45:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Talas'ta üstyapı çalışmaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]