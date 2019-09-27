Son Dakika Haberleri: Talasgücü Belediyespor, Reyhanlıspor'u konuk edecek
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Talasgücü Belediyespor, Reyhanlıspor'u konuk edecek

1 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor Pazar günü sahasında Reyhanlıspor'u ağırlayacak.

Talasgücü Belediyespor, Reyhanlıspor'u konuk edecek, System.String[]

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor Pazar günü sahasında Reyhanlıspor'u ağırlayacak.


Lige Yahyalıspor beraberliği ile başlayan Sarı-Lacivertliler Pazar günü sahasında ve taraftarı önünde oynayacağı Reyhanlıspor maçı hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor. Pazar günü Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Sahada oynanacak olan Talasgücü Belediyespor ile Reyhanlıspor müsabakası saat 15.00'de başlayacak. Ligdeki ilk galibiyetini almak isteyen Talasgücü Belediyespor'da sakat veya cezalı oyuncu bulunmazken, takımda moraller ve keyfiler yerinde.


Ligdeki ilk galibiyeti almak için mücadele edeceklerini belirten Talasgücü Belediyespor Teknik Direktörü Halil Aslan, "Ligde 1 puanla başladık. Bunu bu hafta telafi ederek ilk galibiyetimizi almak istiyoruz. Hazırlıklarımızı 3 puan üzerine yapıyoruz. Pazar günü alacağımız galibiyetle yolumuza devam edeceğiz" dedi.


Karşılaşmayı Sinop Bölgesinden Cem Alpay yönetecek. Alpay'ın yardımcılıklarını Mehmet Barsbay ve Damla Ata yapacak. Maçın 4.Hakemi Erdal Yılmaz. - KAYSERİ

Mustafa Kemal Atatürk, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 08:39 Kaynak: İHA
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