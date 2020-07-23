Tamamlandığında dünyanın en büyüğü idi, şimdi söküm için sıra bekliyor - Son Dakika

Tamamlandığında dünyanın en büyüğü idi, şimdi söküm için sıra bekliyor
Dünyaca ünlü Royal Caribbean Cruise şirketine bağlı olan İspanyol kruvaziyer şirketinin Pullmantur Cruises markasına ait Monarch ve Sovereign gemileri söküm için Aliağa'ya geldi.
Dünyaca ünlü Royal Caribbean Cruise şirketine bağlı olan İspanyol kruvaziyer şirketinin Pullmantur Cruises markasına ait Monarch ve Sovereign gemileri söküm için Aliağa'ya geldi.
Tamamlandığı sırada dünyanın en büyük yolcu gemilerinden biri olan Monarch, 1990 yapımı, 73.941 gros ton ve 2 bin 744 yolcu kapasitesi olduğunu belirten Su Üstünde Bloğu Yetkilisi Eren Budaklı, "Gemi Aliağa'da sökülmek için karaya vururken, 1987 yılı yapımı kız kardeşi olan Sovereign adlı gemi de Aliağa açıkta karaya vurmak için bekliyor. Pullmantur Cruises şirketine ait olan gemi de 2 bin 600 yolcu kapasitesine sahip ve 74 bin gros ton. Pandemi sürecinde sonra zora giren kruvaziyer şirketlerinin birçoğu gemilerini söküme yollamaya karar verdiler. Şirketler bu sayede ekonomik ve finansal olarak yüklerinden kurtulmak istediler. Carnival Cruises ait iki gemi de önümüzdeki günlerde sökülmek için Aliağa'ya gelecekler" dedi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 02:06 Kaynak: İHA
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