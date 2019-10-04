Son Dakika Haberleri: Tamer Tuna: "Taraftarımız önünde kazanmak istiyoruz"
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Tamer Tuna: "Taraftarımız önünde kazanmak istiyoruz"

2 saat önce

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.

Tamer Tuna:

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.


Ev sahibi ekipte geçen hafta Gazişehir deplasmanında kırmızı kart gören kaleci Beto görev yapamayacak.


Göztepe, ligde 6 haftada topladığı 6 puanla 15'inci sırada bulunurken düşme hattının tek basamak üzerinde yer alıyor. Bu sezon henüz galibiyet alamayan konuk ekip Kayserispor ise haftaya 3 puanla 17'nci sırada başladı.


Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna, taraftarları önünde kazanmak istediklerini söyledi.


Göztepe'nin karşılaşmaya "Göktuğ - Gassama, Alpaslan, Titi, Berkan - Castro, Soner - Serdar, Napoleoni, Mossoro - Jerome" ilk 11'i ile çıkması bekleniyor.


Öte yandan karşılaşmanın bilet fiyatları ise şu şekilde:


VIP 297 TL, Numaralı 189 TL, Maraton 109 TL, Kuzey Kale Arkası 27.5 TL, Misafir Tribünü 35 TL.


Tamer Tuna, Bornova, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:21 
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