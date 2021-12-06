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TAMPONU YA DA KORUMA DEMİRİ SÖKÜLEN KAMYONLAR KAZALARDA ÖLÜM RİSKİNİ ARTTIRIYOR - Son Dakika

TAMPONU YA DA KORUMA DEMİRİ SÖKÜLEN KAMYONLAR KAZALARDA ÖLÜM RİSKİNİ ARTTIRIYOR

06.12.2021 09:54

TIR, kamyon ya da kamyonetlerin uygunsuz tampon yapısı ya da koruma demirlerinin sökülmesi kazalarda ölüm riskini artırıyor.

TIR, kamyon ya da kamyonetlerin uygunsuz tampon yapısı ya da koruma demirlerinin sökülmesi kazalarda ölüm riskini artırıyor. Denetim eksikliğine dikkat çeken ve sürücülerin muayene öncesi tampon taktığına, sonrasında söktüğüne dikkat çeken Yol ve Sürüş Güvenliği Uzmanı Mert İntepe, Kamyon arkasına girdiğiniz zaman bir otomobil en zayıf noktası olan tavan kısmı arkaya doğru katlanıyor. Hiç kaçınılmaz korkunç faciayla sonlanıyor dedi.

Geçen ay Kaan Talip Tığlı, Murat Can Kaya, Yusuf Taha Göktaş ve Tarık Kesekçi'nin içinde bulunduğu otomobil, İstanbul-Bursa- İzmir Otoyolu Selçukgazi Viyadüğü yakınında aynı yönde seyreden bir kamyona arkadan çarpış ve 4 kişi de hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından TIR, kamyon ve kamyonetlerin tampon ve koruma demirleri tekrar gündeme geldi. Uzmanlar bazı sürücülerin muayene öncesi tampon ve koruma demiri taktırdıklarına, daha sonra bunları çıkardıklarına dikkat çekiyor. Hatalı tamponlardan dolayı emniyet kemerli olunsa bile TIR ya da kamyonun altına giren araçtakilerin ölüm riski artıyor.

'OTOMOBİLİN EN ZAYIF NOKTASI TAVAN KISMI'

Herhangi bir kaza durumunda kamyon yada TIR 'ın altına giren araçlardaki yolcu ve sürücülerin ölüm riski artıyor. Denetimin ve imalat standardının önemini vurgulayan Yol ve Sürüş Güvenliği Uzmanı Mert İntepe, Bu araçları sürücüler muayeneye götürdüklerinde arka tamponlarını çıkarıyorlar ya da muayene için takıyorlar, sonra çıkarıyorlar. Niçin Arazi yapısı, engebeli arazide, inşaat, hafriyat kamyonlarının hepsi bu problemi yaşıyor. Problem ne oluyor Siz frensiz ya da fren yaparak veya kamyona arkadan çarpıyorsunuz. Belki o kamyon yanlış yerde durdu. Bu olabilir. Ama siz de yanlış hızda geliyorsunuz, bu da olabilir. Diğer taraftan da şu var. Yani trafik kazası penceresinden baktığınızda arkadan vuran suçlu. Ama dört kişi öldü, hayatını kaybetti. Emniyet kemeri takılı olarak da öldüler. Şimdi ne oluyor Kamyon arkasına girdiğiniz zaman bir otomobil en zayıf noktası olan tavan kısmı arkaya doğru katlanıyor. Hiç kaçınılmaz korkunç faciayla sonlanıyor dedi. Denetimden başka çaremiz yok diyen İntepe Bunu denetleyerek çözebiliriz. Bir de bu vicdan ve merhamet yani trafik saygısıyla alakalı diye konuştu.

'UZATILMIŞ VE GÜÇLÜ TAMPONLARA İHTİYAÇ VAR'

İntepe, Tampon yüksekliği dediğimizde gerçekten bir standardı var bu işin. Hukuki ve kanuni tarafı var. Bu standart eğer yükseltilmiş bir dorse, uzatılmış bir dorseyle hareket ediyorsanız facia kaçınılmaz. Buna ne lazım Uzatılmış bir tampon lazım. Araç tipine bağlı olarak hafriyatta başka, akaryakıtta başka, tente ya da dorse taşımacılığında, ya da kamyon taşımacılığında bambaşka kurallar var. O yüzden biraz uzatılmış bir tampona ihtiyaç var. ve bu kazanın mukavemetini sağlaması lazım. Hafif ticariden, ağır vasıtaya kadar hepsini şu an denetimi de eksik, tamponları da yanlış şeklinde konuştu. Doğru tampon yapısının nasıl olması gerektiğini anlatan İntepe, Tamponun bittiği yerle artık arabanın giremeyeceği kadar bir mesafe kalması gerekiyor ki, fren yaptığınızda da çarptığınızda bu sizi arabanın altına almasın. En büyük sorun da burada başlıyor. Emniyet kemeriniz varken de hayatınızı kaybediyorsunuz. Altına giriyorsunuz çünkü burada bir yer var tampon olmadığı zaman dedi.

TAMPONU YA DA KORUMA DEMİRİ SÖKÜLEN KAMYONLAR KAZALARDA ÖLÜM RİSKİNİ ARTTIRIYOR
TAMPONU YA DA KORUMA DEMİRİ SÖKÜLEN KAMYONLAR KAZALARDA ÖLÜM RİSKİNİ ARTTIRIYOR
TAMPONU YA DA KORUMA DEMİRİ SÖKÜLEN KAMYONLAR KAZALARDA ÖLÜM RİSKİNİ ARTTIRIYOR
TAMPONU YA DA KORUMA DEMİRİ SÖKÜLEN KAMYONLAR KAZALARDA ÖLÜM RİSKİNİ ARTTIRIYOR
TAMPONU YA DA KORUMA DEMİRİ SÖKÜLEN KAMYONLAR KAZALARDA ÖLÜM RİSKİNİ ARTTIRIYOR
TAMPONU YA DA KORUMA DEMİRİ SÖKÜLEN KAMYONLAR KAZALARDA ÖLÜM RİSKİNİ ARTTIRIYOR
TAMPONU YA DA KORUMA DEMİRİ SÖKÜLEN KAMYONLAR KAZALARDA ÖLÜM RİSKİNİ ARTTIRIYOR
TAMPONU YA DA KORUMA DEMİRİ SÖKÜLEN KAMYONLAR KAZALARDA ÖLÜM RİSKİNİ ARTTIRIYOR
TAMPONU YA DA KORUMA DEMİRİ SÖKÜLEN KAMYONLAR KAZALARDA ÖLÜM RİSKİNİ ARTTIRIYOR

Murat Can, Otomobil, Tragger, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TAMPONU YA DA KORUMA DEMİRİ SÖKÜLEN KAMYONLAR KAZALARDA ÖLÜM RİSKİNİ ARTTIRIYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: TAMPONU YA DA KORUMA DEMİRİ SÖKÜLEN KAMYONLAR KAZALARDA ÖLÜM RİSKİNİ ARTTIRIYOR - Son Dakika
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