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Tandır cinayeti sanıklarına ceza yağdı - Son Dakika

Tandır cinayeti sanıklarına ceza yağdı

22.11.2021 12:45
Tandır cinayeti sanıklarına ceza yağdı

KAYSERİ'de kardeşi Mehmet Turhan (55) ile onun boşandıktan sonra birlikte yaşadığı Firdevs Öztürk'ü (52) iple boğarak öldürüp cesetlerini tandıra gömen Yusuf Turhan (52), 1'i ağırlaştırılmış 2 kez müebbet, oğlu Bedirhan (20) ise 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de kardeşi Mehmet Turhan (55) ile onun boşandıktan sonra birlikte yaşadığı Firdevs Öztürk'ü (52) iple boğarak öldürüp cesetlerini tandıra gömen Yusuf Turhan (52), 1'i ağırlaştırılmış 2 kez müebbet, oğlu Bedirhan (20) ise 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yusuf Turhan'ın eşi tutuksuz sanık Nejla Turhan (43) ise delil yetersizliğinden beraat etti.

Olay, Kocasinan ilçesi Emmiler Mahallesi'nde mayıs ayında meydana geldi. Boşandıktan sonra yeniden bir araya gelen Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk, 19 Mayıs'ta kayboldu. Çocuklarının kayıp ihbarı üzerine polis, çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çiftin bulunması için yakınlarıyla iletişime geçti. Polis, kayıp Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf Turhan'ı çelişkili ifadeleri üzerine takibe aldı. Yusuf Turhan'ın evinin yanına yeni tandır yaptırdığını belirleyen polis, kadavra köpeğiyle burada arama yaptı. Aramada, beton dökülen tandırda çiftin cansız bedenleri bulundu. Tandırı kürekle kıran ekipler, kaybolduktan 22 gün sonra Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk'ün çuvallarda bulunan cesetlerini çıkardı.

Olayın ardından Yusuf Turhan ile eşi Nejla ve oğlu Bedirhan Turhan gözaltına alındı. Şüphelilerden Yusuf Turhan ile oğlu Bedirhan Turhan tutuklandı, Nejla Turhan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPİS İSTEMİ Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin iddianame hazırlandı. Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Yusuf Turhan, oğlu Bedirhan ve eşi Nejla hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi.4'ÜNCÜ DURUŞMA YAPILDIDavanın görülen 4'üncü duruşmasında tüm sanıklar hazır bulundu. Duruşmaya ölen çiftin şikayetçi oğullarından Yusuf Turhan salonda bulunurken, cezaevinde olan A.T. ise SEGBİS aracılığıyla katıldı.SANIKLAR BERAATLERİNİ İSTEDİ

Mahkeme heyeti, sanıklardan Yusuf Turhan'ı, 'kardeşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yengesine karşı eyleminden dolayı da 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Bedirhan Turhan'ı ise 2 farklı olaydan 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, tutuksuz sanık Nejla Turhan'ın ise delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.


Tandır cinayeti sanıklarına ceza yağdı
Tandır cinayeti sanıklarına ceza yağdı
Tandır cinayeti sanıklarına ceza yağdı
Tandır cinayeti sanıklarına ceza yağdı
Tandır cinayeti sanıklarına ceza yağdı

Mehmet Turhan, Yusuf Turhan, Kayseri, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tandır cinayeti sanıklarına ceza yağdı - Son Dakika


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