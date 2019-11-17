Tarihi konak mahalle çocuklarının geleceğine ışık tutuyor

Erzurum'da 1700'lü yıllarda inşa edilen ve Osmanlının mimari izlerini taşıyan tarihi Şişecioğlu Hafiz Efendi Konağı, amacına uygun şekilde restore edilerek lise ve üniversite öğrencilerin yanı sıra vatandaşlara eğitim verilen mekan haline geldi.

Yakutiye ilçesindeki Lalapaşa Mahallesi'nde bulunan ve 1700'lü yıllarda Şişecioğlu Hafiz Efendi tarafından inşa edildiği bilinen tarihi konak, Erzurum İmam Hatipliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ER-İHYA-DER) ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle amacına uygun restore edildi.

Daha önce atıl durumda olup aslına uygun şekilde onarılan tarihi konakta akademisyen, öğretmen ve uzmanlarca ilmihal, Kur'an-ı Kerim ve Arapça derslerinin yanı sıra ortaokul ve lise öğrencilerine de matematik, fizik ve edebiyat dersi veriliyor.

"İbrahim Mülhemi-Erzurumi Canbolatzade Hoca Kitapevi" adı altında ER-İHYA-DER tarafından hizmet verilen tarihi konak, fen ve din ilimlerinin bir arada verildiği eğitim yuvası olarak gençlerin geleceğine ışık tutuyor.

"Mahalle çocuklarını kötü alışkanlıklardan uzak tutuyoruz"

ER-İHYA-DER Başkan Yardımcısı ve merkezin koordinatörü Selçuk Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konağın olduğu mahallede geçmişte ağaların oturduğunu ve elit bir mekan olduğunu söyledi.

Şehrin gelişmesiyle konağın bulunduğu mahalle ve binaların atıl duruma geldiğini ifade eden Aydın, şöyle konuştu:

"Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in desteğiyle hem atıl durumdaki konağa hem çevreye nitelik kazandırıldı. Biz konaktaki manevi ortama ruhaniyet kattık ve eski halini canlandırdık. Konaktaki kişisel olan bu manevi atmosferi, öğrencilere ders vererek yaydık. Mahallenin çocuklarına zeka oyunları oynatıp buraya çekiyoruz. Tarihi konakta mahalle çocuklarının kitap okumaları, ilmihal ve dini bilgileri ile ilgili eğitimini almalarını sağlıyoruz."

Mahalledeki çocukları kötü ve zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak için çalışmalar yürüttüklerini anlatan Aydın, çocukları üniversite öğrencileriyle kaynaştırdıklarını söyledi.

Aydın, öğrencilere uzman kişilerce çeşitli konularda eğitim verildiğini belirterek, yaptıkları çalışmalarda öğrencilerin tarihleriyle olan bağlarını da güçlendirdiklerini sözlerine ekledi.

Konağın hüsnü hat kursiyerlerinden Kadriye Bilici de maneviyatı yüksek konakta eğitim almanın insanın ruhunu terapi ettiğini belirtti.



Tarihi konağın içerisinde eğitim almanın güzelliklerinden bahseden Bilici, "Burası Kur'an-ı Kerim'in maneviyatla harmanlanması gibi. Burada hüsnü hat kursu alıyorum. Hüsnü hat benim en büyük özlemlerimden biriydi. Bu tarihi atmosferde böyle bir ilmi almak ve bunu öğrenmek daha farklı oluyor." ifadelerini kullandı.