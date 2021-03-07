Tarihi Poyrazköy Kalesi harabeye döndü - Son Dakika

Tarihi Poyrazköy Kalesi harabeye döndü

07.03.2021 10:28

İstanbul Boğazı'nın Anadolu yakasından Karadeniz'e açıldığı Beykoz'da bulunan Cenevizliler dönemine ait tarihi Poyrazköy Kalesi harabeye döndü.

İstanbul Boğazı'nın Anadolu yakasından Karadeniz'e açıldığı Beykoz'da bulunan Cenevizliler dönemine ait tarihi Poyrazköy Kalesi harabeye döndü.

İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'e açıldığı Beykoz'da yer alan Poyraz Kalesi yılın her mevsiminde ziyaret edilebiliyor. Eşsiz boğaz manzarası ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü panoramasıyla yıl boyunca yerli ve yabancı turistleri ağırlayan Poyrazköy Kalesi harabeye döndü. Tarihi kalenin kemerlerinin zamana yenik düşerek yağışların etkisiyle yıkıldığı gözlemlendi. Tarihi kaleyi ziyaret eden bazı ziyaretçilerin bilinçsizliği ile kalenin çevresi ve içi de çöp yuvasına döndü. Harabeye dönen kale havadan görüntülendi.

Tarihi kale, Cenevizliler tarafından boğazın Karadeniz'e açıldığı noktada boğazın güvenliği için yapılmıştır. Poyrazköy Kalesi tarihte Cenevizlilerin dışında Bizans ve Osmanlılar'ın kontrolü altına girmiştir. Kalenin Bizans ve Osmanlı Devleti'nde de temel görevi Karadeniz'den girişte boğazın güvenliğini sağlamak olmuştur. Tarihi kale Osmanlı'nın hizmetine girdikten sonra Trabzon ve Rize'den Türkler getirilerek kale çevresine yerleştirilmiş ve bölgenin Türk yurdu haline getirilmesi sağlanmıştır.

-İHA-

Tarihi Poyrazköy Kalesi harabeye döndü
Tarihi Poyrazköy Kalesi harabeye döndü
Tarihi Poyrazköy Kalesi harabeye döndü
Tarihi Poyrazköy Kalesi harabeye döndü
Tarihi Poyrazköy Kalesi harabeye döndü
Tarihi Poyrazköy Kalesi harabeye döndü
Tarihi Poyrazköy Kalesi harabeye döndü

İstanbul Boğazı, Karadeniz, Poyrazköy, Bizans, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Tarihi Poyrazköy Kalesi harabeye döndü - Son Dakika


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