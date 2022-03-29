Tarihi Yarımada'ya araç sınırlaması geliyor: Amaç ecdat bakiyesini korumak! - Son Dakika

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Tarihi Yarımada'da yayalaştırma çalışmalarına 2010 yılında başlandı. Eminönü, Tahtakale, Beyazıt, Laleli, Gedikpaşa ve Hocapaşa civarında 300'e yakın cadde araç trafiğine kapatıldı.

Böylece, ecdat bakiyesi eserlerin emisyon salınımından daha az etkilenmesi sağlandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, araç trafiğine kapatılacak alanların genişletileceğini, Tarihi Yarımada'ya girenlerden daha fazla ödeme alınacağını duyurdu.

PARİS, ROMA, LONDRA GİBİ OLACAK

Florya'da düzenlenen İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı tanıtım toplantısında konuşan İmamoğlu "Tarihî Yarımada'da UKOME kararları doğrultusunda düşük emisyon bölgesi hedeflerine odaklandık. Paris, Londra, Roma gibi metropollerde uygulanan ve kentin tarihî alanında emisyonu ve trafiği azaltmak için uygulamaları getiriyoruz" diye konuştu.

ÖZEL ARAÇLARA SINIRLAMA GETİRİLECEK

Tarihi Yarımada'ya araç girişini sınırlandırmak, girenlerden daha fazla ödeme almak gibi yöntemler planlandığını anlatan İmamoğlu; taksiler, turist otobüsleri ve yük araçlarının Tarihi Yarımada'ya girmeye devam edeceğini ama özel araçlara kesinlikle sınırlamalar getirileceğini belirtti.

Eminönü, Aksaray, Beyazıt, Fener, Haseki, Karagümrük, Kocamustafapaşa, Kumkapı, Mahmutpaşa, Sirkeci, Sultanahmet, Şehremini, Tahtakale ve Vefa semtlerini içine alan Tarihî Yarımada, Türkiye'deki kültür varlıklarının yüzde 10'una ev sahipliği yapıyor.