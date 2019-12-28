Tarık Çamdal'dan Galatasaray maçı sonrası protestolara yanıt! - Son Dakika
Son Dakika Spor Tarık Çamdal'dan Galatasaray maçı sonrası protestolara yanıt! - Son Dakika Spor

Tarık Çamdal'dan Galatasaray maçı sonrası protestolara yanıt!

6 saat önce

Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 5-0 mağlup olan Antalyaspor'da Tarık Çamdal, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Tarık Çamdal'dan Galatasaray maçı sonrası protestolara yanıt!, System.String[]

Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 5-0 mağlup olan Antalyaspor'da Tarık Çamdal, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.


"BÖYLE BİR SONUÇ BEKLEMİYORDUK"


Takım olarak kötü oynadıklarını söyleyen Tarık Çamdal, "Erken bir gol yedik. O bizi biraz sarstı. Ondan sonra biraz daha oyunu kurmakta zorlandık. Kötü bir oyundu bizim için. Böyle bir skor beklemiyorduk, üzgünüz. Umarım devre arasını iyi geçirir, takıma yeni katılan arkadaşlarla daha da iyi oluruz." dedi.


"BU CAMİAYA SAYGI DUYUYORUM"


Galatasaray taraftarlarının kendisine protestosu hakkında da konuşan Tarık Çamdal, "İstediklerini söyleyebilirler. Bu camiaya saygı duyuyoum. Fazla diyecek bir şeyim yok." şeklinde konuştu.


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Tarık Çamdal, Antalyaspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 11:09 
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