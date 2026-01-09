Tarık Rahman BNP'nin Yeni Lideri Oldu

Eski Bangladeş Başbakanı Begüm Halide Ziya'nın oğlu Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) Genel Başkan Vekili Tarık Rahman, resmi olarak BNP'nin lideri oldu.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre BNP Genel Sekreteri Mirza Fahrul İslam Alamgir, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

BNP Komitesinin toplantısında parti liderinin Tarık Rahman olmasının kararlaştırıldığını açıklayan Alamgir, söz konusu kararın oy birliğiyle alındığını belirtti.

BNP lideri Begüm Halide Ziya, 30 Aralık 2025'te hayatını kaybetmişti. Siyasi faaliyetlerden uzak kalsa da ölümüne kadar BNP Genel Başkanlığını Ziya sürdürürken, oğlu Tarık Rahman ise 2018'den bu yana partinin fiili liderliğini yürütüyordu.

Rahman'ın Bangladeş'in bir sonraki başbakanı olması öngörülüyor

Eski Başbakan Ziya'nın oğlu Rahman, 2007'de çeşitli yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklanmış, sağlık sorunları gerekçesiyle kefaletle serbest bırakılmasının ardından 2008'de Londra'ya yerleşmişti.

Hasina döneminde gıyabında birçok davada hapis cezalarına çarptırılan Rahman hakkındaki tüm suçlamalar, Hasina'nın 2024'te ülkeden ayrılmasından sonra mahkeme tarafından kaldırılmıştı.

Bangladeş'te 2024'teki öğrenci protestolarının ardından ülkeden ayrılan eski Başbakan Hasina'nın yerine Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

25 Aralık 2025'te 17 yılın ardından İngiltere'den ülkesine dönen Rahman'ın, BNP'nin 2026'da yapılması planlanan seçimi kazanması halinde Bangladeş'in bir sonraki başbakanı olması öngörülüyor.