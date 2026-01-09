Tarık Rahman BNP'nin Yeni Lideri Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tarık Rahman BNP'nin Yeni Lideri Oldu

09.01.2026 23:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski Başbakan Ziya'nın oğlu Tarık Rahman, BNP'nin yeni lideri olarak atanarak partinin geleceğini şekillendiriyor.

Eski Bangladeş Başbakanı Begüm Halide Ziya'nın oğlu Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) Genel Başkan Vekili Tarık Rahman, resmi olarak BNP'nin lideri oldu.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre BNP Genel Sekreteri Mirza Fahrul İslam Alamgir, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

BNP Komitesinin toplantısında parti liderinin Tarık Rahman olmasının kararlaştırıldığını açıklayan Alamgir, söz konusu kararın oy birliğiyle alındığını belirtti.

BNP lideri Begüm Halide Ziya, 30 Aralık 2025'te hayatını kaybetmişti. Siyasi faaliyetlerden uzak kalsa da ölümüne kadar BNP Genel Başkanlığını Ziya sürdürürken, oğlu Tarık Rahman ise 2018'den bu yana partinin fiili liderliğini yürütüyordu.

Rahman'ın Bangladeş'in bir sonraki başbakanı olması öngörülüyor

Eski Başbakan Ziya'nın oğlu Rahman, 2007'de çeşitli yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklanmış, sağlık sorunları gerekçesiyle kefaletle serbest bırakılmasının ardından 2008'de Londra'ya yerleşmişti.

Hasina döneminde gıyabında birçok davada hapis cezalarına çarptırılan Rahman hakkındaki tüm suçlamalar, Hasina'nın 2024'te ülkeden ayrılmasından sonra mahkeme tarafından kaldırılmıştı.

Bangladeş'te 2024'teki öğrenci protestolarının ardından ülkeden ayrılan eski Başbakan Hasina'nın yerine Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

25 Aralık 2025'te 17 yılın ardından İngiltere'den ülkesine dönen Rahman'ın, BNP'nin 2026'da yapılması planlanan seçimi kazanması halinde Bangladeş'in bir sonraki başbakanı olması öngörülüyor.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarık Rahman BNP'nin Yeni Lideri Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, İran’ı açık açık tehdit etti: Bunu yaparsanız ülkeyi çok sert vuracağız Trump, İran'ı açık açık tehdit etti: Bunu yaparsanız ülkeyi çok sert vuracağız
Kız öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmen görevden uzaklaştırıldı Kız öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmen görevden uzaklaştırıldı
Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı, İsrail’den ateşi körükleyecek hamle geldi Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı, İsrail'den ateşi körükleyecek hamle geldi
Şiddetli fırtınada beş yıldızlı otelin iskelesinde çalışan işçiler denize savruldu: 1 ölü, 2 yaralı Şiddetli fırtınada beş yıldızlı otelin iskelesinde çalışan işçiler denize savruldu: 1 ölü, 2 yaralı
Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde köklü değişiklik Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde köklü değişiklik
Suriye ordusu YPG’ye süre verdi: Halep’i bir an önce terk edin Suriye ordusu YPG'ye süre verdi: Halep'i bir an önce terk edin

23:58
Tump: İran’da insanlar öldürülürse müdahale ederiz
Tump: İran'da insanlar öldürülürse müdahale ederiz
23:54
Fidan’dan dikkat çeken çıkış: ’’Trump’ın Maduro’ya yaptığı teklifleri biliyorduk ama..’’
Fidan'dan dikkat çeken çıkış: ''Trump'ın Maduro'ya yaptığı teklifleri biliyorduk ama..''
23:43
Tedesco, Okan Buruk’a sorduğu soruyla basın toplantısına damga vurdu
Tedesco, Okan Buruk'a sorduğu soruyla basın toplantısına damga vurdu
22:32
Suriye ordusu Halep’te YPG’ye operasyona başladı
Suriye ordusu Halep'te YPG'ye operasyona başladı
22:17
Arınç’tan “Hasan Ufuk Çakır“ tepkisi: Bunlar siyasetin derecesini düşürüyor
Arınç'tan "Hasan Ufuk Çakır" tepkisi: Bunlar siyasetin derecesini düşürüyor
20:05
“Son mesajım“ deyip, intihar edeceğini açıkladı
"Son mesajım" deyip, intihar edeceğini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 00:15:44. #7.11#
SON DAKİKA: Tarık Rahman BNP'nin Yeni Lideri Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.