Tarsus Belediyesi, şehitler nedeniyle yaz konserini iptal etti - Son Dakika

Tarsus Belediyesi tarafından düzenlenen açık hava yaz konserleri, Mersin'in Mut ilçesinde bu sabah meydana gelen kazada 5 askerin şehit olması nedeniyle iptal edildi.

Tarsus Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Mut ilçemizde askeri personelimizi taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu 5 askerimizin şehit olduğunu, 10 askerimizin ise yaralandığını derin üzüntüyle öğrendik. Şehit olan askerlerimizin matemini derinden yaşamamız nedeniyle bu akşam Yeni Ömerli Mahallesinde yapmayı planladığımız açık hava yaz konserimizi iptal ettiğimizi duyururuz. Şehitlerimize ve aynı kazada hayatını kaybeden otobüs şoförüne Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı; yaralı askerlerimize ise acil şifalar dileriz" denildi. - MERSİN