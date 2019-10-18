Tarsus Belediyespor'da sezon hazırlıkları
1 saat önce
Kadınlar Basketbol Bölgesel Ligi'nde mücadele edecek olan Tarsus Belediyespor, ilk hazırlık maçında Ceyhan Belediyespor'u 56-55 yendi.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 10:58 Kaynak: AA
Kadınlar Basketbol Bölgesel Ligi'nde mücadele edecek olan Tarsus Belediyespor, ilk hazırlık maçında Ceyhan Belediyespor'u 56-55 yendi.
Yeni kurulan Tarsus ekibi, lige hazırlık çalışmaları kapsamında Adnan Menderes Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonun'nda Ceyhan Belediyespor ile karşılaştı.
Her iki takımın da iyi mücadele ettiği maçı Tarsus ekibi, 56-55 kazandı.
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