Son Dakika Haberleri: Tarsus Belediyespor'da sezon hazırlıkları
Son Dakika Spor Tarsus Belediyespor'da sezon hazırlıkları

Tarsus Belediyespor'da sezon hazırlıkları

1 saat önce

Kadınlar Basketbol Bölgesel Ligi'nde mücadele edecek olan Tarsus Belediyespor, ilk hazırlık maçında Ceyhan Belediyespor'u 56-55 yendi.

Tarsus Belediyespor'da sezon hazırlıkları, System.String[]

Kadınlar Basketbol Bölgesel Ligi'nde mücadele edecek olan Tarsus Belediyespor, ilk hazırlık maçında Ceyhan Belediyespor'u 56-55 yendi.

Yeni kurulan Tarsus ekibi, lige hazırlık çalışmaları kapsamında Adnan Menderes Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonun'nda Ceyhan Belediyespor ile karşılaştı.

Her iki takımın da iyi mücadele ettiği maçı Tarsus ekibi, 56-55 kazandı.

Ceyhan Belediyespor, Adnan Menderes, basketbol, Tarsus, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 10:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eski eşi tarafından çalıştığı servis aracından indirilip tüfekle vuruldu: Yaralanan kadının bir bacağı kesilebilir
Tarsus İdman Yurdu-Fenerbahçe maçı 30 Ekim tarihinde oynanacak! İşte Ziraat Türkiye Kupası maç takvimi Jordan 7 milyon dolar bağışta bulunduğu hastanenin açılışında gözyaşlarını tutamadı Mbaye Diagne'den transfer itirafı: Beni hiç aramadılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 12:16:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarsus Belediyespor'da sezon hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]