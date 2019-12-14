Tarsus'ta sebze halinde yangın - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tarsus'ta sebze halinde yangın - Son Dakika

Tarsus'ta sebze halinde yangın

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan Yaş Sebze ve Meyve Hal'inde gece saatlerinde, komisyoncu dükkanlarının bulunduğu blokların birinde çıkan yangında 2 iş yeri yandı.

Tarsus'ta sebze halinde yangın, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan Yaş Sebze ve Meyve Hal'inde gece saatlerinde, komisyoncu dükkanlarının bulunduğu blokların birinde çıkan yangında 2 iş yeri yandı. 2 iş yerinde ise zarar meydana geldi.


Alınan bilgiye göre, gece 01.30 sıralarında Öğretmenler Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Sebze ve Meyve Hal'indeki komisyoncu dükkanlarının bulunduğu bloklardan birinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.


145 ve 146 nolu komisyoncu dükkanlarının bulunduğu bölümde çıkan yangın, içeride bulunan plastik sebze sandıklarının da tutuşmasıyla hızla yayıldı.


Alevlerin yükselmesiyle birlikte bekçiler durumu Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdiler. Hızlı şekilde olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, önce kapalı durumda bulunan dükkanların demir darabalarını açtı ve yangına müdahale etti.


Plastik sandıkların çokluğu nedeniyle güçlükle yapılan söndürme çalışmaları, itfaiye ekiplerinin gayretleriyle söndürüldü.


Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda 145 ve 146 no.lu komisyoncu dükkanları tamamen yanarken, 144 ve 147 no.lu komisyoncu dükkanlarında da zarar meydana geldi.


Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. - MERSİN

Mersin, Tarsus, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 09:37 Kaynak: İHA
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