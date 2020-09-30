Taşlı Ada'nın 'Kesin korunacak' alan ilan edilmesi Ayvalıklıları sevindirdi - Son Dakika

Taşlı Ada'nın 'Kesin korunacak' alan ilan edilmesi Ayvalıklıları sevindirdi

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesindeki Taşlı (Yassı) Ada'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, kesin korunacak hassas alan ilan edilmesi, vatandaşlar arasında memnuniyetle karşılandı.

Taşlı Ada'nın 'Kesin korunacak' alan ilan edilmesi Ayvalıklıları sevindirdi, System.String[]

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesindeki Taşlı (Yassı) Ada'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, kesin korunacak hassas alan ilan edilmesi, vatandaşlar arasında memnuniyetle karşılandı.

Ayvalık ilçesindeki Taşlı Ada'nın doğal sit alanı koruma statüsü, kesin korunacak hassas alan olarak değiştirildi. Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak, 26 Eylül 2020 tarih ve 31256 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Ayvalık'taki Badavut bölgesinden sonra Taşlı Ada'nın da kesin korunacak hassas alan olarak tescillenip ilan edilmesini ilçe halkı sevinçle karşıladı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Taşlı Ada'nın, Türkiye'nin en büyük yüzölçümlü doğal sit alanlarından biri olan Ayvalık Adaları Tabiat Parkı içerisindeki 22 adadan biri olduğunu belirtti. Başkan Ergin, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nın hassas ve korunması gereken bir alan olduğunu belirterek, "Bu alanda korunması gereken birçok güzellikler mevcut. Biz; belediye ve Ayvalık halkı olarak, bu bölgenin korunması için mücadele ediyoruz. Bir yandan da dikkatli bir şekilde kullanımını her zaman öngörmüşüzdür. Son olarak Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle Taşlı Ada, yüksek hassasiyet gerektiren koruma alanları içerisinde gösterilmiştir. Bu alanların sayısının Ayvalık genelinde artmasını umut ediyoruz. Çevre koruma konusundaki bu hassasiyetin gerek Cumhurbaşkanlığı gerekse hükümet tarafından ciddi bir şekilde algılanıp, tabiat parkımız içerisindeki sayısının artmasını bekliyoruz. Tabi ki bu sayı arttıkça, en azından bizim de gönlümüz rahat olur. Geçmişten gelen ve halen daha da sürdürdüğümüz özverili korumacılıkla ilgili mücadelemizin de Cumhurbaşkanımız tarafından ödüllendirildiğini düşünüyoruz" dedi.Ayvalık Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Suat Akın, karardan dolayı çok mutlu olduğunu ve gurur duyduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyor ve saygılarımı iletiyorum. Ayvalık'ın böyle kararlara ihtiyacı var. Ormanlarımızın, tarihi dokularımızın korunması için attığı bu adıma teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" diye konuştu.Diş Hekimi Murat Kale ise, "Ayvalık, çevresi ve doğal varlıklarıyla zengin bir bölge. Bu bölgenin koruma altına alınması önemli bir karar. Diğer alanlar da bu karar içine alınırsa çok mutlu oluruz. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim" diye konuştu.Esnaf Hakan Nurlu da, "Cumhurbaşkanımızın bu kararından memnunuz. Ayvalık'ın, ormanlarına, adalarına, değerlerine sahip çıkılmalı" derken, emekli Rüstem Yılmaz ise, bu kararın, Ayvalık'a zenginlik kazandıracağını, kararın ilçedeki tüm adalar ve ormanlar için uygulanmasını istediklerini söyledi.Ayvalık'ta taksicilik yapan Zahir Güler, bu tür adımların kendilerini sevindirdiğini, Ayvalık değerleri ve turizm açısından önemli olduğunu vurguladı.

Opera sanatçısı Serpil Çiloğlu ise, Ayvalık'ın yararına olan her türlü kararı desteklediklerini ifade etti.


Taşlı Ada'nın 'Kesin korunacak' alan ilan edilmesi Ayvalıklıları sevindirdi
Taşlı Ada'nın 'Kesin korunacak' alan ilan edilmesi Ayvalıklıları sevindirdi
Taşlı Ada'nın 'Kesin korunacak' alan ilan edilmesi Ayvalıklıları sevindirdi
Taşlı Ada'nın 'Kesin korunacak' alan ilan edilmesi Ayvalıklıları sevindirdi
Taşlı Ada'nın 'Kesin korunacak' alan ilan edilmesi Ayvalıklıları sevindirdi
Taşlı Ada'nın 'Kesin korunacak' alan ilan edilmesi Ayvalıklıları sevindirdi
Taşlı Ada'nın 'Kesin korunacak' alan ilan edilmesi Ayvalıklıları sevindirdi
Taşlı Ada'nın 'Kesin korunacak' alan ilan edilmesi Ayvalıklıları sevindirdi
Taşlı Ada'nın 'Kesin korunacak' alan ilan edilmesi Ayvalıklıları sevindirdi
Taşlı Ada'nın 'Kesin korunacak' alan ilan edilmesi Ayvalıklıları sevindirdi

Recep Tayyip Erdoğan, Ayvalık, Eylül, Karar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 14:01 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Taşlı Ada'nın 'Kesin korunacak' alan ilan edilmesi Ayvalıklıları sevindirdi - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 30 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 65 can kaybı, 1391 yeni vaka tespit edildi Azerbaycan ordusu ilerlerken AB ve Rusya'dan peş peşe ateşkes çağrısı Babasını baltayla öldürdü, savunmasında "Babanı öldür' diye sesler duydum" dedi Doğuma girdikten sonra eşini kaybeden kadına acı haber verilemedi RTÜK, Esra Erol'un programındaki yasak aşk olayının ardından ATV'ye idari para cezası verdi Trabzon Emniyet Müdürü'nden tüyleri diken diken eden sözler: Hilal bıyıklı bozkurtlarım Karabağ'a gitmek için bekliyor Dolu nedeniyle hasar alan araçların sahipleri oto sanayilerine akın etti Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu
Bakan Koca, İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya'daki son durumu paylaştı Bakan Koca, İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya'daki son durumu paylaştı         
20:29
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşı için önümüzde 2-3 ay kaldı, tünelin ucundaki ışık göründü Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşı için önümüzde 2-3 ay kaldı, tünelin ucundaki ışık göründü         
19:44
Azerbaycan, Ermenistan ordusunun bir taburunun sancağını ele geçirdi Azerbaycan, Ermenistan ordusunun bir taburunun sancağını ele geçirdi         
18:53
Gelir gider tablosunu vatandaşla paylaşmak isteyen Kırşehir Belediyesi, astığı afişte hesap hatası yaptı Gelir gider tablosunu vatandaşla paylaşmak isteyen Kırşehir Belediyesi, astığı afişte hesap hatası yaptı         
17:22
Antalya'da iki komşu, yanlışlıkla 3,5 yıl birbirlerinin faturasını ödedi Antalya'da iki komşu, yanlışlıkla 3,5 yıl birbirlerinin faturasını ödedi         
15:26
Keçi otlatan lise öğrencisine cinsel saldırıda bulunan sanık 4 ay sonra tahliye edildi Keçi otlatan lise öğrencisine cinsel saldırıda bulunan sanık 4 ay sonra tahliye edildi         
14:39
Azerbaycan, Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anı paylaştı Azerbaycan, Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anı paylaştı         
14:21
Talihsiz vatandaş, metrelerce yüksekten apartmanın önüne böyle düştü Talihsiz vatandaş, metrelerce yüksekten apartmanın önüne böyle düştü         
13:00
İntihar etmek için denize atlayan kadını 2 yıl sonra balıkçılar buldu İntihar etmek için denize atlayan kadını 2 yıl sonra balıkçılar buldu         
12:33
Survivor sunucusu Murat Ceylan, emre itaatsizlik davasından hakim karşısına çıktı Survivor sunucusu Murat Ceylan, emre itaatsizlik davasından hakim karşısına çıktı         
12:26
Ermenistan askerlerinin Bayraktar SİHA'ya çaresizce ateş açtığı anlar kameraya yansıdı Ermenistan askerlerinin Bayraktar SİHA'ya çaresizce ateş açtığı anlar kameraya yansıdı         
12:07
Ajda Pekkan'la aşk yaşadığı söylenen Hakan Altun cephesinden ilk açıklama geldi Ajda Pekkan'la aşk yaşadığı söylenen Hakan Altun cephesinden ilk açıklama geldi         
12:04
Acun Ilıcalı, telif haklarını ödemediği gerekçesiyle kendisine hakaret eden Şehrazat'a dava açıyor Acun Ilıcalı, telif haklarını ödemediği gerekçesiyle kendisine hakaret eden Şehrazat'a dava açıyor         
11:14
Annesini taklit eden geç kız, çektiği videolarla fenomen oldu Annesini taklit eden geç kız, çektiği videolarla fenomen oldu         
10:30
Beraber kahvaltı yaptığı çifti öldürüp, intihar etti Beraber kahvaltı yaptığı çifti öldürüp, intihar etti         
10:22
Can çekişen atın başında saatlerce bekledi, asıl katliamı sonradan fark etti! 300 tavuk telef olmuş Can çekişen atın başında saatlerce bekledi, asıl katliamı sonradan fark etti! 300 tavuk telef olmuş         
09:40
İran'ın Azerbaycan'a ihaneti kamerada! Ermenistan askeri araçlarına petrol taşıdılar İran'ın Azerbaycan'a ihaneti kamerada! Ermenistan askeri araçlarına petrol taşıdılar         
09:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2020 21:05:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Taşlı Ada'nın 'Kesin korunacak' alan ilan edilmesi Ayvalıklıları sevindirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei