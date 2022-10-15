Son dakika haber! Sivas Numune Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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Son dakika haber! Sivas Numune Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı

15.10.2022 10:37
Son dakika haber! Sivas Numune Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı

Son dakika haberler: Sivas Numune Hastanesinde yangın tahliye ve Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer tehdit (KBRN) tatbikatı gerçekleştirildi.

Sivas Numune Hastanesinde yangın tahliye ve Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer tehdit (KBRN) tatbikatı gerçekleştirildi.

Senaryo gereği A Blok 3. katta elektrik kontağında meydana gelen yangın sonrası kırmızı kod verildi.

Alarmla birlikte olay yerine itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler hastane personeli ve hastaları tahliye etti.

Diğer bir senaryo gereği ise Hafik ilçesinde yaşanan trafik kazası neticesi meydana gelen KBRN vakaları hastanede yapılan dekontaminasyon işlemlerinin ardından AFAD ekipleri tarafından kurulan seyyar KBRN ünitesinde işlemleri yapıldıktan sonra acil serviste izolasyon odasına alındı.

Tatbikatla ilgili açıklama yapan Başhekim Prof. Dr. Kenan Kaygusuz, "Özellikle AFAD ve itfaiyeden arkadaşlarla bir afet anında ne yapılması gerektiğini uygulamış olduk. Eksiklerimizi gördük, onları da en kısa sürede tamamlayacağız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Sivas, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Sivas Numune Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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