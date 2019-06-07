Tatilciler dönüş yolunda
1 saat önce
Karadeniz Sahil Yolu'nda, Ramazan Bayramı tatilini tamamlayarak dönüş yolculuğuna çıkanlar nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.
Karadeniz Sahil Yolu
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 04:05 Kaynak: AA
'nda, Ramazan Bayramı
tatilini tamamlayarak dönüş yolculuğuna çıkanlar nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.
Dokuz günlük bayram tatilini fırsat bilerek Doğu Karadeniz
bölgesine gelenler, tatillerini tamamlayanlar geri dönüyor. Giresun
kent merkezinde tatilcilerin dönüşleri nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu
'nda trafik yoğunluğu oluşmaya başladı.
Yolda yoğun araç geçişinin 3-4 kilometreye kadar çıktığı gözlendi.
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