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Tatilciler dönüş yolunda

1 saat önce

Karadeniz Sahil Yolu'nda, Ramazan Bayramı tatilini tamamlayarak dönüş yolculuğuna çıkanlar nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

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Karadeniz Sahil Yolu'nda, Ramazan Bayramı tatilini tamamlayarak dönüş yolculuğuna çıkanlar nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.
Dokuz günlük bayram tatilini fırsat bilerek Doğu Karadeniz bölgesine gelenler, tatillerini tamamlayanlar geri dönüyor.
Giresun kent merkezinde tatilcilerin dönüşleri nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda trafik yoğunluğu oluşmaya başladı.
Yolda yoğun araç geçişinin 3-4 kilometreye kadar çıktığı gözlendi.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 04:05 Kaynak: AA
Doğu Karadeniz, Ramazan Bayramı, Karadeniz Sahil Yolu, Güncel
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