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Tatilcilerin bıraktığı çöpleri Belediye Başkanı topladı

1 saat önce

Tatil sezonunun sona ermesinin ardından Çanakkale'in Geyikli beldesinde Ak Parti'li Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, belediye personeli ve belde sakinleri ile birlikte mavi bayraklı sahilde temizlik yaptı, çöp topladı.

Tatilcilerin bıraktığı çöpleri Belediye Başkanı topladı, System.String[]

Tatil sezonunun sona ermesinin ardından Çanakkale'in Geyikli beldesinde Ak Parti'li Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, belediye personeli ve belde sakinleri ile birlikte mavi bayraklı sahilde temizlik yaptı, çöp topladı.


Ünlü komedyen Ata Demirer'in "Eyvah Eyvah" filmlerine ev sahipliği yapmasının ardından popülaritesi artan Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesi bu yaz sezonunda da binlerce turist ağırladı. Bozcaada feribot seferlerinin gerçekleştiği iskelenin de bulunduğu mavi bayraklı sahilde tatilcilerden geriye ise yüzlerce plastik atık kaldı.


Yaz sezonunun sona ermesiyle birlikte tatilcilerin beldeden ayrılmasının ardından Ak Parti'li Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu temizlik seferberliği başlattı.


Geyikli Belediyesi personeli olarak daha temiz bir Geyikli daha temiz bir sahil için "Kumsalına Sahip Çık" sloganıyla bir farkındalık oluşturmak istediklerini kaydeden Oruçoğlu "Burası mavi bayraklı bir plajımız. Biz genel bir temizlik yapıyoruz. Daha sonra kum temizleme aracımız girecek, sahillerimizi temizleyeceğiz" dedi.


"Daha temiz bir Geyikli diyoruz" sözleriyle de tatilcilere seslenen Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu; "Burasının bizim evimiz gibi olması lazım. Cam kırıkları var, çocuk bezlerine kadar atılmış. Bunu yapmamanız lazım. Burada sonuçta hepimiz denize giriyoruz. Temiz bırakmamız lazım. Her yere çöp bidonları koyduk. İnsanlar çöplerini bir poşete koyup bir kenara bile bıraksa biz onu topluyoruz. Bu bilinci oluşturmaya çalışıyoruz " diye konuştu.


Türk bayraklı şapka takan, ellerine eldiven giyen Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu ve belediye personeli daha sonra kilometrelerce uzunluktaki sahile atılan çöp ve sigara izmaritlerini tek tek topladı. - ÇANAKKALE

Mevlüt Oruçoğlu, Çanakkale, Geyikli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 11:51 Kaynak: İHA
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