Son Dakika Haberleri: Tatvan'da "Kıyı Kenar Çizgisi" Toplantısı

Tatvan'da "Kıyı Kenar Çizgisi" Toplantısı

7 saat önce

Tatvan ilçesi Van Gölü kıyı şeridinde yaşanan "kıyı kenar çizgisi" sorununun çözülmesi amacıyla değerlendirme toplantısı yapıldı.

Tatvan'da
Tatvan ilçesi Van Gölü kıyı şeridinde yaşanan "kıyı kenar çizgisi" sorununun çözülmesi amacıyla değerlendirme toplantısı yapıldı.


Toplantı öncesi Devlet Su İşleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Dağdeviren, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Harita ve Emlak Dairesi Başkan Vekili Fatih Kocabaş, DSİ Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanı Nazmi Kağnıcıoğlu, DSİ Bölge ve Şube Müdürleri, Bitlis Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik personelinden oluşan heyet, sorunu yerinde görmek üzere kıyı şeridini inceledi.

İncelemenin ardından Tatvan Belediyesi'nde "kıyı kenar çizgisi" değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda, konuyla ilgili sorunlar masaya yatırıldı. Sorunun çözümü noktasında gerekli notlar alınarak raporlaştırıldı.

Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, yaptığı açıklamada, toplantıda ilçe için büyük önem taşıyan kıyı kenar çizgisinin durumunu değerlendirdiklerini belirterek, "İnşallah belediye olarak üzerimize düşenden fazlasını yaparak, ilçemizin bu konudaki sorununu kısa sürede çözüme kavuşturacağız." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:52 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul ve Ankara'da Kurulan Tanzim Satış Noktaları, Üreticileri de Sevindirdi Papua Yeni Gine'ye Uluslararası Zirve İçin Getirilen 284 Lüks Araba Kayboldu

Çin'den Vatandaşlarına Türkiye'ye Seyahat Uyarısı Ölçü Aletlerine Muayene ve Damgalama Yaptırmayana, 2 Bin 600 TL Para Cezası Kesilecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 00:55:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tatvan'da "Kıyı Kenar Çizgisi" Toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]