Tatvan'da "Kıyı Kenar Çizgisi" Toplantısı

Tatvan
ilçesi Van Gölü
kıyı şeridinde yaşanan "kıyı kenar çizgisi" sorununun çözülmesi amacıyla değerlendirme toplantısı yapıldı.
Toplantı öncesi Devlet Su İşleri
Genel Müdür Yardımcısı Murat Dağdeviren
, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Harita ve Emlak Dairesi Başkan Vekili Fatih Kocabaş
, DSİ Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanı Nazmi Kağnıcıoğlu, DSİ Bölge ve Şube Müdürleri, Bitlis Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
teknik personelinden oluşan heyet, sorunu yerinde görmek üzere kıyı şeridini inceledi.
İncelemenin ardından Tatvan Belediyesi
'nde "kıyı kenar çizgisi" değerlendirme toplantısı yapıldı.
Toplantıda, konuyla ilgili sorunlar masaya yatırıldı. Sorunun çözümü noktasında gerekli notlar alınarak raporlaştırıldı.
Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy
, yaptığı açıklamada, toplantıda ilçe için büyük önem taşıyan kıyı kenar çizgisinin durumunu değerlendirdiklerini belirterek, "İnşallah belediye olarak üzerimize düşenden fazlasını yaparak, ilçemizin bu konudaki sorununu kısa sürede çözüme kavuşturacağız." dedi.