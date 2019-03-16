Tavşanlı'da Yeni Zellanda'da Yaşanan Terör Saldırısı Lanetlendi
1 saat önce
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Yeni Zelanda'da yaşanan terör saldırısı kınanarak gıyabi cenaze namazı kılındı.
Kütahya
'nın Tavşanlı
ilçesinde Yeni Zelanda
'da yaşanan terör saldırısı kınanarak gıyabi cenaze namazı kılındı.
Yeni Zelanda'da yaşanan terör saldırısında yaşamını yitiren Müslüman kardeşlerimiz için Arifağa cami'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Tavşanlı halkı hep bir ağızdan ırkçı saldırıları ve terör olaylarını lanetledi.
Yeni Zelanda'da Müslümanlara karşı gerçekleştirilen ırkçı saldırı Tavşanlı'da lanetlendi. Cuma Namazı esnasında Brenton Tarrant isimli gözü dönmüş terörist uzun namlulu silahla iki camiye saldırarak 49 kişinin katline neden oldu. Bu olayda 40 kişide yaralanarak hastanelere kaldırıldı, yaralılar arasında 3'de Türk vatandaşının olduğu bildirildi.
Gözü dönmüş ırkçı caninin yaptığı katliam sonrası tüm ülkede olduğu gibi Tavşanlı'da da STK
birlikleri Arifağa camii'nde toplanarak yaşanan vahşeti lanetledi. 13 STK'dan oluşan Tavşanlı Yardım Platformu adına ortak basın açıklamasını İlyas Hakarayan okudu. Ardından şehitler için ilçe müftüsü Hüseyin Aksoy
tarafından gıyabi cenaze namazı kıldırıldı.
Giyabi cenaze namazı sonrası sloganlarla terör lanetlendi. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 03:32 Kaynak: İHA
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