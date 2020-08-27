TBMM Başkanı Şentop-Libya Yüksek Konsey Başkanı Mişri basın toplantısı - Son Dakika

Basın toplantısı için gelinmesi
TBMM Başkanı Şentop'un konuşması TBMM Başkanı Şentop: " Libya'da uluslararası hukuka ve BM kararlarına aykırı olarak bulunan ve faaliyet gösteren çeşitli devletlerin, komşu Mısır, BAE, Fransa dahil olmak üzere hukuka, Libya'daki meşru hükümete ve kararlarına saygı göstermesini beklediğimizi ifade etmek isterim."
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 15:42 - Kaynak: AA
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