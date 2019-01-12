Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na Taziye Telgrafı

TBMM Başkanı Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na Taziye Telgrafı

7 dakika önce

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, yengesi Belgüzar Gündüz'ün vefatı nedeniyle taziye telgrafı göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

TBMM Başkanı Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na Taziye Telgrafı, System.String[]
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, yengesi Belgüzar Gündüz'ün vefatı nedeniyle taziye telgrafı göndererek başsağlığı dileklerini iletti. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 09:47 Kaynak: DHA

Binali Yıldırım, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
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