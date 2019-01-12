TBMM Başkanı Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na Taziye Telgrafı
7 dakika önce
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, yengesi Belgüzar Gündüz'ün vefatı nedeniyle taziye telgrafı göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, yengesi Belgüzar Gündüz'ün vefatı nedeniyle taziye telgrafı göndererek başsağlığı dileklerini iletti. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 09:47 Kaynak: DHA
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