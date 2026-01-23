TBMM'de 'Maket Tabut' Tartışması - Son Dakika
Politika

TBMM'de 'Maket Tabut' Tartışması

23.01.2026 10:09
CHP ve AK Parti milletvekilleri arasında 'maket tabut' yüzünden gergin anlar yaşandı.

TBMM Genel Kurulu'nda CHP ve AK Parti milletvekilleri arasında "maket tabut" tartışması nedeniyle tansiyon yükseldi.

Emekli aylığı düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu'nda CHP'li milletvekilleri ile AK Partili milletvekilleri arasında "maket tabut" tartışması yaşandı. Kanun teklifine ilişkin konuşma yapmak üzere "maket tabutla" kürsüye gelen CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya eylemin Meclis içtüzüğüne aykırı olması nedeniyle AK Partili milletvekilleri engel olmaya çalıştı. Bu sırada iki partinin milletvekilleri karşı karşıya geldi. Yaklaşık 10 dakika süren tartışmanın devam etmesi üzerine Genel Kurulu yöneten Meclis Başkanvekili Celal Adan birleşime 5 dakika ara verdi. Birleşimin ardından kanun teklifi görüşmeleri tartışmalı şekilde devam etti. - ANKARA

Politika, AK Parti, Ekonomi, Son Dakika

