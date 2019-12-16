TBMM Genel Kurulu'nda tartışma - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulu'nda tartışma

6 saat önce

TBMM Genel Kurulu'nda, 2020 Bütçe görüşmeleri sürerken, HDP sözcülerinin, "Bu bütçe toplumsuz bir bütçedir.

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TBMM Genel Kurulu'nda, 2020 Bütçe görüşmeleri sürerken, HDP sözcülerinin, "Bu bütçe toplumsuz bir bütçedir. Halkın dışlandığı, ayrımcı ve eşitsiz bir bütçedir" eleştirileri gerginliğe neden oldu. AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin bütçe eleştirilerine sert tepki göstermesi Genel Kurul'da tansiyonun sık sık yükselmesine neden oldu.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Mithat Sancar başkanlığında, Tarım ve Orman, Gençlik ve Spor ile Ulaştırma Bakanlıklarının bütçelerini görüşmek üzere toplandı. Bütçe görüşmeleri sırasında, HDP'li milletvekillerinin 2020 Bütçesini, "Yoksullar, işsizler, emekçiler, toplumsal cinsiyet eşitliği, farklı inançlar, gençler, kadınlar ve çocuklar gözetilmemiştir. Bu bütçe, toplumsuz bir bütçedir. Halkın dışlandığı, ayrımcı, eşitsiz bir bütçedir" şeklinde değerlendirmeleri tartışmalara neden oldu.

HDP Muş Milletvekili Şevin Coşkun'un, "2020 bütçesi, toplumsal cinsiyete duyarlı bir bütçe olmaktan uzak, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini güçlendiren ve cinsiyetçiliği yeniden üreten bir bütçedir" sözleri, AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin tepkilerine neden oldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, eleştirilere, "Bu kürsü milletin kürsüsü. Biz, 82 milyonun tümünü eşit kabul ediyoruz. 82 milyon eşit yurttaşlar olarak bu ülkede gururla, onurla yaşıyoruz. Israrla konuşmacıların dilinde 'Sen Türk'sün, Sen Kürt'sün' tarzı ayrımın hiç kimseye faydası olmadığı kanaatindeyiz. Bin yıldan beri burada beraber yaşamaktan onur ve gurur duyuyoruz sayın Başkanım. Kürt düşmanı aranıyorsa, bu sıralara parmak sallayarak tehditvari ifadeler kullanarak değil, tam aksine terör örgütlerine 'dur' demek lazım diye düşünüyorum. PKK ve PYD'ye laf söyleyemeyenlerin, dön, dolaş burada bize parmak sallamasını ibretle takip ediyoruz" sözleri ile karşılık verdi.

Bülent Turan, "Kandil'de süt dökmüş kedi gibi olanların, burada aslanmış numaralarını artık yemiyoruz. Burada konuşmaya başladığımız anda bağırmanın hiç kimseye faydası yok. Bakınız, eline tutuşturulan bir metni kafasını kaldırmadan 'bildiri okur' gibi okumanın topluma ne kadar uzak olunduğunun aslında en büyük göstergesi diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine söz alan HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, "Hiçbir şey bırakmadınız. Anayasa'yı ihlal eden sizsiniz. Bir, Türk-Kürt kardeşliği yoktur, olmasını çok istiyoruz ama böyle bir durum yok." dedi.


Halkların Demokratik Partisi, AK Parti, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:14 Kaynak: DHA
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